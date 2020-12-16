Какие ограничения ввели для туристов города России во время коронавируса. Свежий список

На всей территории России сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Магаданская область: прибывшие из других регионов с целью работы, должны соблюдать самоизоляцию

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил свежий список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, нужно ли приезжим в обсерватор и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 15 декабря.

На всей территории России сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.

В ряде регионов действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и/или людей с хроническими заболеваниями. К ним относятся, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Вологодская область и многие другие регионы.

В некоторых регионах рекомендована самоизоляция для всех. К примеру, такие рекомендации есть в Красноярском крае, Республике Марий Эл, Мордовии, Ростовской области, Республике Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе.

Как правило, для приезжих нет ужесточений в режиме самоизоляции, но есть исключения. Карантин для туристов показан или рекомендован в следующих регионах:

• Севастополь: для иностранцев, прибывших с целью работы;

• Республика Алтай: прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней;

• Амурская область: прибывшие из-за рубежа должны соблюдать карантин 14 дней;

• Архангельская область: иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин;

• Республика Башкортостан: карантин для прибывших на работу в регион;

• Волгоградская область: иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин;



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Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (по имеющейся информации, требование не соблюдается);

• Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;

• Магаданская область: прибывшие из других регионов с целью работы, должны соблюдать самоизоляцию;

• Республика Мордовия: для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев, прибывших с целью работы, — 14-дневный карантин;

• Новосибирская область: для прибывших из других стран по суше — карантин 14 дней;

• Орловская область: для прибывающих из-за границы — самоизоляция 14 дней;

• Пермский край: 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в регион с целью работы и учёбы;

• Республика Саха (Якутия): прибывшим в регион с целью работы — карантин 14 дней;



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Республика Удмуртия: рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;

• Чеченская Республика: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин;

• Республика Чувашия: самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран.

• Ярославская область: рекомендована самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран.

В некоторых регионах туристы должны сообщить о себе. К их числу относятся Владимирская область, Забайкальский край, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Карелия, Приморский край, Томская область, Ульяновская область.

Также для посещения ряда регионов может потребоваться тест ПЦР, подтверждающий отсутствие COVID-19:

• Севастополь: для прибывших из других регионов с целью размещения в гостиницах;

• Архангельская область: прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19;

• Республика Бурятия: для прибывших на работу в регион — карантин или ПЦР-тест;

• Ивановская область: прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест или пройти карантин 14 дней;

• Калининградская область: гражданам РФ, прибывшим по суше, нужен ПЦР-тест;

• Республика Карачаево-Черкессия: тест требуется прибывшим из других стран;

• Липецкая область: прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР;

• Магаданская область: въезд в муниципальное образование «Северо-Эвенский городской округ» только при наличии отрицательного теста на COVID-19;

• Московская область: прибывшим из других стран — тест ПЦР. Для посещения некоторых общественных заведений и мероприятий необходим ПЦР;

• Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней;



• Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин;

• Оренбургская область: прибывшие из других регионов должны сдать тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней; иностранным гражданам, въезжающих на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, нужен тест ПЦР или придётся соблюдать самоизоляцию;

• Пензенская область: для прибывших из других регионов или стран — тест ПЦР;

• Республика Крым: тест нужен прибывающим из других стран;

• Смоленская область: тест ПЦР или самоизоляция 14 дней;

• Ставропольский край: для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней или ПЦР тест, кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение;

• Чукотский край: прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование;

• Ямало-Ненецкий автономный округ: прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

Пропускной режим пока не введён в разных регионах. Однако въезд граждан на территорию г. о. Минусинск и Минусинского района (Красноярский край) осуществляется через контрольный пункт на участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» км 425.