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Какие ограничения ввели для туристов города России во время коронавируса. Свежий список

21:15 16.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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На всей территории России сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.

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Магаданская область: прибывшие из других регионов с целью работы, должны соблюдать самоизоляцию

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил свежий список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, нужно ли приезжим в обсерватор и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 15 декабря.

На всей территории России сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.

В ряде регионов действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и/или людей с хроническими заболеваниями. К ним относятся, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Вологодская область и многие другие регионы. 

В некоторых регионах рекомендована самоизоляция для всех. К примеру, такие рекомендации есть в Красноярском крае, Республике Марий Эл, Мордовии, Ростовской области, Республике Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе.

Как правило, для приезжих нет ужесточений в режиме самоизоляции, но есть исключения. Карантин для туристов показан или рекомендован в следующих регионах:

•       Севастополь: для иностранцев, прибывших с целью работы;
•       Республика Алтай: прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней;

•       Амурская область: прибывшие из-за рубежа должны соблюдать карантин 14 дней;
•       Архангельская область: иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин;
•       Республика Башкортостан: карантин для прибывших на работу в регион;
•       Волгоградская область: иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин;

•       Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (по имеющейся информации, требование не соблюдается);

•       Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;
•       Магаданская область: прибывшие из других регионов с целью работы, должны соблюдать самоизоляцию;
•       Республика Мордовия: для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев, прибывших с целью работы, — 14-дневный карантин;

•       Новосибирская область: для прибывших из других стран по суше  карантин 14 дней;
•       Орловская область: для прибывающих из-за границы  самоизоляция 14 дней;
•       Пермский край: 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в регион с целью работы и учёбы;
•       Республика Саха (Якутия): прибывшим в регион с целью работы  карантин 14 дней;

•       Республика Удмуртия: рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;

•       Чеченская Республика: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин;
•       Республика Чувашия: самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран.
•       Ярославская область: рекомендована самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран.

В некоторых регионах туристы должны сообщить о себе. К их числу относятся Владимирская область, Забайкальский край, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Карелия, Приморский край, Томская область, Ульяновская область.

Также для посещения ряда регионов может потребоваться тест ПЦР, подтверждающий отсутствие COVID-19:

•       Севастополь: для прибывших из других регионов с целью размещения в гостиницах;
•       Архангельская область: прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19;

•       Республика Бурятия: для прибывших на работу в регион  карантин или ПЦР-тест;
•       Ивановская область: прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест или пройти карантин 14 дней;
•       Калининградская область: гражданам РФ, прибывшим по суше, нужен ПЦР-тест;
•       Республика Карачаево-Черкессия: тест требуется прибывшим из других стран;
•       Липецкая область: прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР;
•       Магаданская область: въезд в муниципальное образование «Северо-Эвенский городской округ» только при наличии отрицательного теста на COVID-19;

•       Московская область: прибывшим из других стран  тест ПЦР. Для посещения некоторых общественных заведений и мероприятий необходим ПЦР;

•       Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов  тест ПЦР или карантин 14 дней;

•       Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху  ПЦР-тест, для остальных  карантин;
•       Оренбургская область: прибывшие из других регионов должны сдать тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней; иностранным гражданам, въезжающих на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, нужен тест ПЦР или придётся соблюдать самоизоляцию;

•       Пензенская область: для прибывших из других регионов или стран  тест ПЦР;
•       Республика Крым: тест нужен прибывающим из других стран;
•       Смоленская область: тест ПЦР или самоизоляция 14 дней;
•       Ставропольский край: для прибывших из неблагоприятных регионов  самоизоляция 14 дней или ПЦР тест, кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение;

•       Чукотский край: прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование;
•       Ямало-Ненецкий автономный округ: прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

Пропускной режим пока не введён в разных регионах. Однако въезд граждан на территорию г. о. Минусинск и Минусинского района (Красноярский край) осуществляется через контрольный пункт на участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» км 425.

коронавирус пандемия список ограничений туризм
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