На обработку подъездов от коронавируса выделены деньки УК Бердска. Ваш подъезд обрабатывают?

Ежедневно 35 тысяч кв. метров в многоквартирных домах в ближайшие два месяца будут обрабатывать дезсредствами за счет областного бюджета.

Ежедневно 35 тысяч кв. метров в многоквартирных домах в ближайшие два месяца будут обрабатывать дезсредствами за счет областного бюджета

В Новосибирской области управляющие организации (УК) в сфере жилищно-коммунального хозяйства активизировали мероприятия по обработке многоквартирных домов (МКД) дезсредствами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время выданы дезсредства для обработки в течение двух месяцев ежедневно 35 тысяч кв. м контактных поверхностей в местах общего пользования МКД. Данные специальные средства приобретены за счет областного бюджета.

Как прокомментировал заместитель министра ЖКХиЭ Новосибирской области Юрий Фролов, централизованное обеспечение УК и других организаций, осуществляющих управление МКД, дезинфицирующими средствами в целях обработки мест общего пользования домов осуществлялось в заявительном порядке. Соответствующее распоряжение об обеспечении дезсредствами было одобрено Правительством региона в августе 2020 года. Для приобретения необходимых дезсредств выделены средства из резервного фонда Правительства Новосибирской области.

«Подано уже около 30 заявок на выдачу дезсредств, выдано более 156 тысяч таблеток. Поскольку на обеспечение дезсредствами управляющих компаний выделены средства бюджета Новосибирской области, за проводимыми мероприятиями по обработке установлен строгий регулярный контроль», – уточнил Юрий Фролов.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области совместного с региональной Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) 16 декабря проконтролировало ход обработки контактных поверхностей в местах общего пользования МКД на ул. Палласа в Кировском районе Новосибирска.

В ходе выездного мероприятия начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций МинЖКХ Степан Рахманов призвал управляющие компании активно включиться в работу по применению дезсредств. «Работа, направленная на снижение рисков распространения вирусных инфекций особенно важна в условиях приближающихся праздничных дней, – подчеркнул Степан Рахманов. – В период новогодних праздников важно усилить профилактику коронавируса, в том числе в местах общего пользования многоквартирных домов. Управляющим организациям, ТСЖ необходимо максимально ответственно подойти к этой задаче, мобилизовать ресурсы».

В МинЖКХ отметили, что дезинфицирующие средства выдаются управляющим организациям в сфере ЖКХ для обработки подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых кабин, лестничных площадок, перил, мусоропроводов. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, важнейшим условием применения этих средств является обработка с ежесуточной периодичностью. УК смогут подать заявки также на повторное получение дезсредств.

Подведомственным МинЖХК учреждением было закуплено дезинфицирующее средство, соответствующее рекомендациям Роспотребнадзора. Дезинфекция проводится путем протирания мест общего пользования подготовленным раствором в МКД с расходом 200 грамм на квадратный метр. После проведения работ рекомендуется провести проветривание помещений, а затем влажная протирка обработанных поверхностей.

Для получения дезинфицирующих средств организациям, осуществляющим управление МКД, нужно направить в МинЖКХ заявку в свободной форме с приложением расчета потребности. Формы документов для предоставления заявок и отчетов размещены на сайте министерства.

Контактные телефоны для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК:

̶ по вопросам подачи заявок и отчетности – 238-76-47



̶ по вопросам получения дезсредств и их применения – 231-14-48̶ почта для направления заявок - mingkh@nso.ru.

Источник: nso.ru