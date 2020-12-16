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Окончательно изменилась методика расчета МРОТ: на 2021 года он равен 12 792 рубля

21:30 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Что такое медианная зарплата и медианный доход

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже.

Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

Сколько составит МРОТ

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 43% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора.

Сколько составит прожиточный минимум

ПМ на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим ПМ рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. (Теперь это еще и конституционная гарантия).

В настоящее время прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост ПМ, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране.

Почему изменения необходимы

С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан.

Как отметил член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, «данный законопроект предполагает, что и прожиточный минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда будут становиться выше и, что очень важно, выше уровня инфляции».

Он также подчеркнул, что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах.

«Даже если снизится прожиточный минимум трудоспособного человека, упадут цены, даже если снизится медианная заработная плата. МРОТ в России может только расти – это будет зафиксировано в данном законе. Кроме того, МРОТ будет устанавливаться законом ежегодно. Этот законопроект крайне важен, мы будем голосовать за его принятие», — заявил Андрей Исаев.

Источник: Госдума

зарплата мрот прожиточный минимум Андрей Исаев
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