11-летняя школьница упала в открытый канализационный колодец. Чере 27 дней ребенок умер

Девочка умерла скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Прибывшие на место происшествия спасатели достали ребенка и оказали необходимую помощь, после чего девочка в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение

Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного участка сети канализации МУП «Астрводоканала», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает СК РФ.

Как сообщалось ранее, днем 1 сентября 2020 года 11-летняя девочка, находясь у дома 45 по улице Акмолинской в Трусовском районе города Астрахани, провалилась в колодец водоотводящей сети, не имеющий крышки люка. Прибывшие на место происшествия спасатели достали ребенка и оказали необходимую помощь, после чего девочка в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение. 28 сентября ребенок скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником участка сети канализации Трусовского района МУП города Астрахани «Астрводоканал», в период с апреля 2018 года до сентября 2020 года не оградил указанный колодец конструкциями, исключающими доступ к нему, а также не дал никаких поручений своим подчиненным, в результате чего ребенок упал в колодец.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.