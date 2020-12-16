16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

11-летняя школьница упала в открытый канализационный колодец. Чере 27 дней ребенок умер

19:00 16.12.2020 Фото: commons.wikimedia.org
0

Девочка умерла скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

% name% title
Прибывшие на место происшествия спасатели достали ребенка и оказали необходимую помощь, после чего девочка в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение

Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного участка сети канализации МУП «Астрводоканала», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает СК РФ.

Как сообщалось ранее, днем 1 сентября 2020 года 11-летняя девочка, находясь у дома 45 по улице Акмолинской в Трусовском районе города Астрахани, провалилась в колодец водоотводящей сети, не имеющий крышки люка. Прибывшие на место происшествия спасатели достали ребенка и оказали необходимую помощь, после чего девочка в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение. 28 сентября ребенок скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником участка сети канализации Трусовского района МУП города Астрахани «Астрводоканал», в период с апреля 2018 года до сентября 2020 года не оградил указанный колодец конструкциями, исключающими доступ к нему, а также не дал никаких поручений своим подчиненным, в результате чего ребенок упал в колодец.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

канализация упала в открытый колодец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каким будет наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

NASA: 21 декабря 2020 года - редчайшее соединение Юпитера и Сатурна. Пропусть нельзя
19:07 16-12-2020
NASA: 21 декабря 2020 года - редчайшее соединение Юпитера и Сатурна. Пропусть нельзя
11-летняя школьница упала в открытый канализационный колодец. Чере 27 дней ребенок умер
19:00 16-12-2020
11-летняя школьница упала в открытый канализационный колодец. Чере 27 дней ребенок умер
Цитокиновый шторм это
18:50 16-12-2020
Цитокиновый шторм это
Пили, курили, требовали выдачи кредита хулиганы в Новосибирске. Более 30 выездов совершили бойцы ГБР за суки на 16 декабря
18:45 16-12-2020
Пили, курили, требовали выдачи кредита хулиганы в Новосибирске. Более 30 выездов совершили бойцы ГБР за суки на 16 декабря
БердскОбещают стипендию, форму и общежитие новым студентам из Бердска в вузах МВД
18:30 16-12-2020
Обещают стипендию, форму и общежитие новым студентам из Бердска в вузах МВД
Назван размер прожиточного минимума на пенсионера в Москве с 1 января 2021 года
18:30 16-12-2020
Назван размер прожиточного минимума на пенсионера в Москве с 1 января 2021 года
Прогнозы экспертов: куда вложить деньги россиянам в 2021 году. Какую валюту покупать?
18:20 16-12-2020
Прогнозы экспертов: куда вложить деньги россиянам в 2021 году. Какую валюту покупать?
БердскПроверили на ковид-нарушения ТЦ «Меркурий» и «Сибирский Версаль» в Бердске. Нашли нарушения?
18:15 16-12-2020
Проверили на ковид-нарушения ТЦ «Меркурий» и «Сибирский Версаль» в Бердске. Нашли нарушения?
БердскСрочно ищет участковых и полицейских МВД Бердска. Список вакансий 2
18:00 16-12-2020
Срочно ищет участковых и полицейских МВД Бердска. Список вакансий
Упал с девятого этажа и разбился пенсионер в центре Новосибирска
17:58 16-12-2020
Упал с девятого этажа и разбился пенсионер в центре Новосибирска