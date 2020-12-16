Бесплатный проезд и 50% льготу по оплате ЖКХ вернуть ветеранам труда предлагает Миронов

«Мы считаем, что по отношению к 9 миллионам наших граждан, которые на сегодня имеют статус ветерана труда, это несправедливо. И мы предлагаем вернуть натуральные льготы», — сказал он.

«Справедливая Россия» 16 декабря направила в Правительство (для получения заключения кабмина) законопроект о возвращение «натуральных» льгот ветеранам труда. Об этом перед пленарным заседанием Госдумы журналистам рассказал лидер партии Сергей Миронов.-источник: Парламентская газета.

«Справедливая Россия» 16 декабря направила в Правительство (для получения заключения кабмина) законопроект о возвращение «натуральных» льгот ветеранам труда. Об этом перед пленарным заседанием Госдумы журналистам рассказал лидер партии Сергей Миронов.

«Мы считаем, что по отношению к 9 миллионам наших граждан, которые на сегодня имеют статус ветерана труда, это несправедливо. И мы предлагаем вернуть натуральные льготы», — сказал он.

В частности, речь идёт о 50% льготе по оплате ЖКХ, бесплатном проезде на городском транспорте и льготе на оплату телефона, причём уже мобильной связи. Также парламентарии предлагают автоматически присваивать статус ветерана труда женщинам, которые отработали 35 лет, и мужчинам, которые отработали 40 лет.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о присвоении звания «Ветеран труда» гражданам, которые продолжительное время работали в экстремальных природно-климатических условиях в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, председатель Комитета палаты регионов по социальной политике Инна Святенко, зампред этого комитета Елена Бибикова, зампред Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь и депутат Галина Данчикова.