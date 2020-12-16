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«Садись давай, садись тебе говорят»: депутату Максиму Резнику после слов об отравлении Навального отключили микрофон

21:23 16.12.2020 Фото: Сайт Навального
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Ранее трое депутатов петербургского ЗакСа, включая Резника, направили обращение главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой о проведении проверки по фактам, изложенным в расследовании изданий The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel.

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Журналисты пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ

Сегодня на заседании Законодательного собрания Петербурга депутату Максиму Резнику отключили микрофон после слов о расследовании отравления политика Алексея Навального. Эту информацию Znak.com подтвердил Резник.

«В ответ на 10 млн просмотров за двое суток власть федеральная просто молчит по ситуации с покушением на убийство Навального. Такое молчание, извините, хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь?», — сказал он на заседании. После этого заявления Резнику отключили микрофон со словами «садись давай, садись тебе говорят».

Ранее трое депутатов петербургского ЗакСа, включая Резника, направили обращение главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой о проведении проверки по фактам, изложенным в расследовании изданий The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, журналисты пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). На основании анализа авиаперелетов этих сотрудников ФСБ, а также данных биллинга их телефонных разговоров, расследователи делают вывод, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента РФ, а также в 2020 году предприняли как минимум еще одну неудачную попытку отравления политика.

Источник: znak.com

оппозиция отравление Алексей Навальный Максим Резник ФСБ Фонд борьбы с коррупцией
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