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У вас есть иностранный электронный кошелек? На нем есть в год 600 тысяч рублей? Эта новость для вас

21:28 16.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться о перемещении своих денег по зарубежным электронным кошелькам.

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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться о перемещении своих денег по зарубежным электронным кошелькам.

Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ вносит поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 9 декабря 2020 года законопроект был принят в первом чтении.

Как ранее отметил Анатолий Аксаков, комментируя положения законопроекта, сейчас граждане России, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета, должны представлять информацию об этих операциях в ФНС, а по электронным счетам таких действий они совершать не обязаны, а это "пробел", повышение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Законопроект должен эту проблему устранить. Документ обязывает граждан представлять налоговым органам отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.

Ко второму чтению депутатами Комитета и членами Совета Федерации внесена поправка, которая обязывает поставщика платежного приложения (когда оплата осуществляется, например, через телефон) обеспечивать клиенту возможность использования национальных платежных инструментов.

Источник: Госдума

законопроект электронные кошельки Госдума
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