Новый год 2021: будет ли работать московское метро?

Работа метро позволит горожанам и гостям «плавно» передвигаться по городу в случае необходимости, без скопления в определенные моменты в конкретных местах.

Традиционно в Москве на Новый год метро работает круглосуточно

В мэрии Москвы рассказали, будет ли работать метро в новогоднюю ночь в столице. Власти обещают круглосуточную бесперебойную работу метрополитена, но других поблажек при встрече Нового 2021 года горожанам и гостям мегаполиса ждать не стоит.

Как будет работать метро в новогоднюю ночь 2021 года в Москве

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, закрывать метро в новогоднюю ночь в городе не планируют. Граждане при желании смогут воспользоваться и общественным транспортом, который будет ходить по праздничному графику.

Традиционно в Москве на Новый год метро работает круглосуточно, и в 2020-2021 году менять привычки жителей столицы власти не планируют, даже в условиях пандемии коронавируса. Работа метро позволит горожанам и гостям «плавно» передвигаться по городу в случае необходимости, без скопления в определенные моменты в конкретных местах.

Разреженного потока пассажиров в Москве ожидают и в период новогодних каникул, которые в 2021 году продлятся с 1 по 10 января. Ответственность в данном случае лежит на самих москвичах: они должны понимать сложность ситуации и опасность, которую несет скопление людей каждому из членов общества в период распространения Ковида.

Как отметят Новый 2021 год в Москве: будут ли праздничные мероприятия

Власти Москвы из-за опасной эпидемиологической обстановки отказались от массовых мероприятий в новогоднюю ночь 2021 года. Не будет в столице проводиться ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество», уличные гулянья и «елки» в учреждениях культуры.

Горожан призывают отметить Новый год дома с семьей, а жителей других регионов и вовсе предостерегают от поездок в Москву на зимних каникулах. Делать в городе будет по большому счету нечего, а потому лучше зря не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Исключение власти Москвы не сделали и для праздничных корпоративов в заведениях общепита. Рестораны, кафе и ночные клубы работать будут всего до 23:00 часов.

Проводить вечеринки в «дневное» время можно, но для ограниченного количества людей. Заказные корпоративы для отдельных компаний не запрещены, но массовые мероприятия для большого количества посетителей оказались под запретом.

В скомканных условиях Москва встречать будет и Рождество, так как особый режим ограничений и запретов действовать будет до 15 января 2021 года. В этот период вошел весь срок новогодних каникул россиян. Москвичей и гостей столицы власти призывают к пониманию ситуации, ведь в условиях пандемии усугубление или, наоборот, ослабление режима зависят от всех и от каждого в отдельности.

Метро в Санкт-Петербурге будет закрыто в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге на новогодних праздниках 2021 года будет действовать более строгий режим ограничений. Власти не скрывают, что заболеваемость в Северной столице достигает критических масштабов, и город оказался на грани введения локдауна.

Чтобы зря не рисковать здоровьем горожан, власти заранее приняли решение о введении строгих запретов. На Новый год не только не будут проводиться праздничные гулянья, но и кафе, рестораны, клубы и другие заведения общепита закроются с 30 декабря по 3 января включительно.

Метро в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге будет закрыто. Власти призывают жителей города встречать Новый год дома, с семьей и близкими, ведь работать не будет и другой общественный транспорт. С 1 января и в течение зимних каникул метро будет функционировать по графику выходного дня, а 31 декабря — по графику пятницы.

Туристам ехать в Санкт-Петербург на Новый 2021 год также не рекомендуют. Жителям регионов России, планирующим провести каникулы в путешествии, Роспотребнадзор советует заблаговременно передумать, так как любая «миграция» между регионами в период пандемии чревата заражением коронавирусом.

Источник: 1rre.ru