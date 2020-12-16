Владимир Владимирович, почему индексация пенсий у военных пенсионеров происходит с 1 октября, а не с 1 января

И когда отменят понижающий коэффициент. А участники и Ветераны Боевых действий получают эту надбавку - копейки!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Анатолий:

Уважаемый Владимир Владимирович. Вопрос максимально конкретный - почему Правительство РФ не выполняет Вами подписанный закон в 2012 году о пенсионном обеспечивании военнослужащих с такими низкими пенсиями. Почему индексация пенсий у Военных пенсионеров происходит с 1 октября, а не с 1 января, как у всех остальных пенсионеров. И когда отменят понижающий коэффициент. А участники и Ветераны Боевых действий получают эту надбавку - копейки!

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