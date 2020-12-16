Как обнищаем, друзья, в 2020? Прогноз Всемирного банка для россиян

Всемирный банк прогнозирует рост уровня бедности в РФ по итогам 2020 года до 14,2% с 12,3% в 2019 году, оценка проводилась исходя из прогноза динамики ВВП России.

При этом в докладе отмечается, что принятые правительством компенсационные меры обеспечивают снижение этого уровня до 11,6% в 2020 году

Всемирный банк прогнозирует рост уровня бедности в РФ по итогам 2020 года до 14,2% с 12,3% в 2019 году, оценка проводилась исходя из прогноза динамики ВВП России. При этом принятые правительством компенсационные меры обеспечивают снижение уровня бедности до 11,6% в 2020 году, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

"Моделирование проводилось, исходя из прогноза, согласно которому в 2020 году ВВП снизится на 4%, а его результаты показывают, что за чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%, что ниже прогноза по альтернативному сценарию", - говорится в документе.

Отмечается, что во втором квартале 2020 года был принят комплекс мер по минимизации последствий пандемии COVID-19 для рынков труда. "В части социального обеспечения безработных такой мерой было повышение максимального размера пособий по безработице с 8 000 рублей (103 долларов США) до 12 130 рублей (157 долларов США) в месяц. Также действенной мерой оказалось выплата в течение трех месяцев максимальных месячных пособий по безработице каждому, кто потерял работу из-за пандемии COVID-19 после 1 марта 2020 года", - отмечают эксперты Всемирного банка.

Кроме того, в мае выплаты повышенного пособия по безработице продлили до конца 2020 года.

"Судя по предварительным данным, эти меры действительно принимаются. По данным Росстата, к августу 2020 года 3,4 млн из 4,8 млн, или 70% безработных были официально зарегистрированы как безработные и получали пособия по безработице. Это резко отличается от ситуации на начало марта 2020 года, когда только 16% безработных были официально зарегистрированы и получали пособия по безработице", - подчеркивают в организации.

Более того, с января по июнь 2020 года был принят ряд мер для оказания поддержки семьям и пенсионерам в форме денежных выплат, указывают эксперты. По их мнению, возможно, именно благодаря этим мерам в рамках государственной политики уровни бедности в первой половине 2020 года не превысили показателей 2019 и 2018 годов, несмотря на снижение занятости и зарплаты.

Альтернативные расчеты

При этом эксперты указывают, что эти прогнозы следует интерпретировать с осторожностью. "Прогнозы ВВП на 2020 год могут не отражать рост новой волны инфекций, наблюдаемой с начала октября", - указывают они. Кроме того, версия модели, использующая падение ВВП на 5%, даст прогноз бедности на уровне 12,1% к концу года (вместо 11,6%).

А также более глубокое падение ВВП или менее эффективная реализация компенсационных мер привели бы к более высокому уровню бедности, подчеркивают эксперты.

"Заметное воздействие кризиса на бедность все равно происходит, поскольку, несмотря на прогнозируемую незначительную динамику уровня бедности, другие показатели бедности, например, дефицит доходов малоимущих (т. е. средняя разность между величиной прожиточного минимума и доходом домохозяйства - прим. ТАСС), по прогнозам, увеличивается на 1,4%, а острота бедности растет на 6,7% по сравнению с исходными значениями. Другими словами, численность бедных, по прогнозам, не растет, но бедное население в этом году становится беднее (исходя их среднего размера их доходов), чем те, кто находился за чертой бедности в прошлом году", - указывают во Всемирном банке.

Категории населения

Кроме того, среднероссийские значения уровня бедности тоже скрывают важные различия между разными категориями населения.

Моделирование воздействия кризиса и принятых компенсационных мер показывает, что располагаемые доходы домохозяйств, состоящих из одного человека, пар с одним ребенком и семьей смешанного состава снизились, а располагаемые доходы домохозяйств, как минимум с двумя детьми, неполных семей и пенсионеров увеличились, отмечают эксперты. По их оценке, это связано, главным образом, со значением пособий для семей в рамках недавно принятых мер.

Кроме того, динамика располагаемых доходов в зависимости от места проживания показывает, что в сельских районах прогнозируется их рост, а в городах, особенно областных центрах, наблюдается снижение располагаемых доходов. "Это объясняется преимущественно имитационными прогнозами ограниченного воздействия изоляционных мер на сельскохозяйственную деятельность", - считают эксперты.

По данным Росстата, уровень бедности в РФ во II квартале 2020 года вырос до 13,5% по сравнению с 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% от населения РФ. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения России.

Источник: ТАСС