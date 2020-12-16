В рубрику "Сообщи свои новости" написал Юрий:
Почему в Ивановской обл. пенсии меньше, чем в Москвк на 3000, на 4000.
От редакции: Юрий, отправьте свой вопрос Путину на сайте Москва-Путину (надо перейти по этой ссылке!!!!!!)
Вопрос Москва-Путину: Почему в Ивановской обл. пенсии меньше, чем в Москве на 3000, на 4000
21:07 16.12.2020
Почему в Ивановской обл. пенсии меньше, чем в Москвк на 3000, на 4000.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Юрий:
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От редакции
Почему пенсии в Москве выше?
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