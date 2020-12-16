Вопрос Москва-Путину: Почему в Ивановской обл. пенсии меньше, чем в Москве на 3000, на 4000

Почему в Ивановской обл. пенсии меньше, чем в Москвк на 3000, на 4000.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Юрий:

Почему в Ивановской обл. пенсии меньше, чем в Москвк на 3000, на 4000.

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