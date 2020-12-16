Фильм "Дылда" вошел в мировой список лучших фильмов 2020 года

22:18 16.12.2020 Фото: Кадр из фильма 0

"Дылда" также включена в кино-итоги года журнала The New York Times.

По данным портала IndieWire. IndieWire опубликовал итоги ежегодного голосования, в ходе которого кинокритики и журналисты выбирают лучшие фильмы, а также лучших актеров и режиссеров в мире. 6 место в списке лучших фильмов отдано ленте Кантемира Балагова "Дылда". Этот фильм занял и второе место среди лучших иностранных фильмов, а режиссер — девятое место в рейтинге лучших режиссеров. 1 место среди фильмов и режиссеров заняла Хлоя Чжао с "Землей кочевников" 1 место среди зарубеных фильмов занял "Бакурару" "Дылда" также включена в кино-итоги года журнала The New York Times.

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