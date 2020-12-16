Фильм "Дылда" вошел в мировой список лучших фильмов 2020 года

IndieWire опубликовал итоги ежегодного голосования, в ходе которого кинокритики и журналисты выбирают лучшие фильмы, а также лучших актеров и режиссеров в мире.
6 место в списке лучших фильмов отдано ленте Кантемира Балагова "Дылда".
Этот фильм занял и второе место среди лучших иностранных фильмов, а режиссер — девятое место в рейтинге лучших режиссеров.
1 место среди фильмов и режиссеров заняла Хлоя Чжао с "Землей кочевников"
1 место среди зарубеных фильмов занял "Бакурару"
"Дылда" также включена в кино-итоги года журнала The New York Times.