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Следующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря

13:38 17.12.2020
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23 декабря 2020 – выходит предновогодний спецвыпуск о культуре и историческом наследии Бердска.

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Дорогие читатели!

23 декабря 2020 - выходит предновогодний спецвыпуск о культуре и историческом наследии Бердска. Этот выпуск о соединении эпох: как было тогда и как стало сейчас. Об истории сильных духом бердчан, которые добивались своей цели, не смотря ни на что.

Еще вас ждет: где и как встретить Новый год, какие блюда приготовить к праздничному столу, гороскоп по знакам зодиака на следующий год, афиша мероприятий.

Приглашаем партнеров разместить рекламу в наших спецвыпусках. Тем самым вы получите дополнительную аудиторию и новых клиентов из числа наших читателей, а также окажете содействие редакции.

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