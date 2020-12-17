Что одеть на новый год 2021 и какие цвета понравятся быку

Удачу в грядущем году могут принести и такие оттенки, как: салатовый, нежно-голубой или бледно-розовый.

Каждый цвет имеет собственное значение и символику, благодаря чему можно с легкостью определить, какой цвет принесет удачу в год Быка, а какой – беду

Уже многие годы люди считают Новый год одним из главных праздников. С Востока в нашу культуру пришел Китайский Календарь, состоящий из 12 знаков-животных. Ежегодно один знак Восточного Гороскопа сменяет другой. Как известно, 2021 – год Металлического Быка, символа силы, надежности, верности, скромности и решительности. Несмотря на некую жесткость, недальновидность и упрямство, это животное несет успех и семейное благополучие.

Считается, что при встрече нового года следует «задабривать» хозяина следующего года, чтоб добиться его благосклонности. Занимаясь подготовкой к встрече нового года, особое внимание следует уделять его предпочтениям. Не зря все стараются провести новогоднюю ночь так, чтоб весь последующий год выглядеть красиво, кушать хорошо и вообще радоваться жизни. Одним из важных этапов подготовки к встрече Нового 2021 года является создание правильного праздничного образа. Безусловно, для того чтоб угодить хозяину грядущего года нужно знать любимые цвета Быка на удачу, о которых и пойдет речь…

Новый год – цвет Металлического Белого Быка

Более остро вопрос создания правильного образа для празднования Нового года стоит перед дамами. Платья, юбки, брюки, блузы – это далеко не все возможные предметы гардероба, которые можно надеть в новогоднюю ночь. Однако выбирая, в чем встречать год Металлического Быка особое внимание стоит уделить цветовой гамме.

Выбирать новогодний наряд можно ориентируясь на рекомендации Восточного Календаря. Рожденным в год Быка женщинам стоит отдать предпочтение молочному и белому цвету.

Считается, что такой новогодний наряд обеспечит вам успех и счастье в любви на весь следующий год, тем более этот цвет многогранен и имеет множество различных оттенков, среди которых можно найти тот, который подойдет именно вам.

Любимые цвета Быка, как известно, белый и металлический, однако цветовая гамма, подходящая для встречи Нового 2021 года ими, не ограничивается. Удачу в грядущем году могут принести и такие оттенки, как: салатовый, нежно-голубой или бледно-розовый. Вообще, каждый цвет имеет собственное значение и символику, благодаря чему можно с легкостью определить, какой цвет принесет удачу в год Быка, а какой – беду.

Белый цвет – любимый цвет Металлического Быка. Он однозначно может принести удачу в следующем году, если в новогоднюю ночь вы будете в платье такого цвета. Однако будьте крайне осторожны и внимательны при выборе белого платья для празднования Нового года 2021. Оно ни в коем случае не должно напоминать свадебное, иначе можно привлечь не удачу, а наоборот, серьезные проблемы в личной жизни. Незамужняя девушка в таком платье рискует отстрочить дату собственной свадьбы, замужняя женщина может накликать серьезные проблемы в семейной жизни, главными из которых могут стать измены супруга. Выбирая белое платье на Новый год 2021, отдайте предпочтение более элегантным, утонченным, строгим фасонам без лишней мишуры. Не менее важно, чтоб такое платье удачно подчеркивало достоинства фигуры и скрывало ее недостатки.

Металлический – это, безусловно, очень удачливый для грядущего года цвет, но это не единственное его преимущество. Встречая Новый 2021 год в платье металлического цвета, попробуйте загадать заветное желание во время боя курантов. Велика вероятность того, что уже в следующем году ваша мечта исполнится, да и удача будет при вас. Существует немало красивых моделей платьев такого цвета с добавлением люрекса или пайеток. Цвет «металл» – тренд этого зимнего сезона, хотя у некоторых модниц могли остаться отличные платьица с прошлого года, ведь хозяйка уходящего года – Металлическая Крыса, любительница схожей цветовой гаммы.

Серебристый идеально подходит для новогоднего наряда, поскольку это еще один любимый цвет Металлического Быка. Выбирая в чем встречать Новый год 2021, смело надевайте серебристое платье, и удача в следующем году всегда будет с вами. Многие известные дизайнеры уже сейчас представляют модели платьев на сезон «Зима 20-21», среди которых серебристый оттенок встречается очень часто. Хит сезона – платья и юбки с плиссировкой. Встречать год Быка лучше в платьях или юбках с длиной миди или макси, а вот от откровенных декольте и «кричащих» мини лучше отказаться. Просто для символа следующего года важно, чтоб женщина выглядела элегантно, но не вульгарно. Выбирая фасон платья, учитывайте особенности фигуры, чтоб оно подчеркивало ваши достоинства, а не недостатки.

Черный цвет Металлическому Быку не по душе, поэтому черное платье в новогоднюю ночь вряд ли принесет успех в наступающем 2021 году. Если вам не по душе основная цветовая гамма 2021 года, можно выбрать голубое, зеленое или темно-синее платье. Эти оттенки помогут вам привлечь богатство, но вот на исполнение заветного желания в следующем году, как белый, серебристый и металлический, эти цвета не повлияют.

Красный – это, наверное, самый неудачный и нелюбимый цвет Быка. Как известно, он вызывает у него агрессию, поэтому, надев красное платье на «встречу с Металлическим Быком», вы рискуете накликать на себя недовольство хозяина 2021 года и лишиться его благосклонности. В крайнем случае, можно подобрать наряд более приглушенных и спокойных оттенков — бордового или винного. Не принесет удачу в год Быка и наряд горчичного, болотного, грязно-розового или грязно-голубого цвета.

Гороскоп платьев 2021 года

Определяясь, в чем встречать год Металлического Быка, можно выбирать наряд, опираясь не только на Китайский Календарь, но и на рекомендации астрологов в зависимости от знака Зодиака.

Удачные цвета

Овен. Винный или бордовый оттенок поможет привлечь счастье в любви, а золотой – богатство.

Телец. Ярко-желтый или ярко-зеленый цвет подчеркнет вашу надежность и духовность.

Близнецы. Серый цвет поможет внести определенность в жизнь легкомысленных подопечных этого знака Зодиака.

Рак. Голубой, белый или серебристый цвета уберегут вас в год Быка от стресса и печали.



Лев. Оранжевый, желтый, золотой оттенки помогут привлечь материальное благополучие.Дева. Фиолетовый принесет новые возможности для творческой самореализации, а зеленый – финансовый успех.Весы. Зеленый, ярко-голубой или лазурный цвет добавит спокойствия.Скорпион. Темные тона красного принесут удачу в любви.Стрелец. Багровый или фиолетовый цвет может принести популярность людям творческих профессий.Козерог. Лимонный и серый оттенки поспособствуют исполнению желаний.Водолей. Синий и белый цвета уберегут от ссор в следующем году.Рыбы. Лиловый, серебряный и бледно-голубой. Эти оттенки привлекут в жизнь удачу.

Неудачные цвета

Овен. Черный и яркие оттенки красного могут принести беду в следующем году.

Телец. Красный и пурпурный оттенки нелюбимые цвета Быка.

Близнецы. Черный или фиолетовый цвет могут привлечь беду и неудачу в 2021 году.

Рак. Зеленый и черный.

Лев. Красный цвет.

Дева. Белый и черный цвета не принесут удачу в 2021 году.

Весы. Красный, синий, бордовый.



Скорпион. Насыщенно-красный цвет.Стрелец. Светло-красный и черный.Козерог. Платье черного или белого цвета – неприятности и отсутствие профессионального роста.Водолей. Фиолетовый, красный или оранжевый цвета – отсутствие перспектив карьерного роста.Рыбы. Белый, темно-красный, черный.

Источник: namedb.ru