По народным приметам, если серебро начинает темнеть, значит есть какие-то болезни.

Существуют способы, которые помогут сделать серебряные изделия красивыми и блестящими в домашних условиях

Существуют способы, которые помогут сделать серебряные изделия красивыми и блестящими в домашних условиях. Советы экспертов помогут создать настоящую красоту и придать новый, блестящий вид бижутерии и столовым приборам.

Причина потемнения серебряных украшений

Серебряные изделия спустя некоторое время теряют свой блеск, красоту. Используя домашние способы и средства, можно их сделать привлекательными. Причин, по которым темнеет серебро, несколько, одна из которых – повышенная влажность в помещении, частый контакт с кожей человека, влияние косметики или реакция на моющие средства.

Чтобы сохранить сияние серебряных вещей, советуют после длительного контакта с телом человека предварительно очищать его. Также советуют серебряные украшения снимать во время посещения спортзала, бассейна, сауны, душа или же работы на улице.

Советуют обратить внимание на состояние своего здоровья. По народным приметам, если серебро начинает темнеть, значит есть какие-то болезни.

Способы очистки серебряных изделий

Очистка серебра нашатырным спиртом

Чтобы сделать серебряные украшения красивыми и блестящими, советуют смочить шерстяную ткань нашатырным спиртом и хорошо протереть серебряные изделия. После этого их хорошо вытирают сухим полотенцем. Если украшение очень темное, советуют налить небольшое количество нашатырного спирта в стакан воды, добавить немного перекиси водорода и жидкого мыла. Средство хорошо перемешивают, опускают в него бижутерию на несколько минут. Вынимают, промывают под проточной водой или при помощи салфетки.

Зубная паста

Небольшое количество зубной пасты наносят на ненужную зубную щётку, предварительно смоченную водой, и начинают очищать загрязнения. Если серебро сильно потемнело, зубную пасту добавляют в воду и хорошо промывают.

Как почистить серебро картофельным отваром

Картофельный отвар отлично помогает во время очистки серебра от загрязнений. Для этого стоит взять картофель, помыть его и поставить вариться. Воду сцеживают, помещают в кипящий раствор цепочку, серьги или кольцо (так можно чистить и посуду), затем оставляют на 5 минут, вынимают, протирают сухой тряпочкой.

Чистка серебра фольгой

Для этого советуют взять серебро, почистить его содой, потом хорошо натирают фольгой. Для более эффективного способа в кипящую воду добавляют соду и кусочек фольги, как только вода закипит, кладут серебряную цепочку. Оставляют на 5 минут, вынимают и вытирают сухим полотенцем. Если серебряные украшения имеют камни, советуют протереть их одеколоном. Потом аккуратно потирают спиртовым раствором. Украшения стоит вытереть насухо.

Чистка серебряных украшений с камнями

Камни не любят влаги, они могут испортиться. Советуют использовать уксус. Смачивают тряпочку яблочным уксусом и аккуратно вымывают серебряные украшения.

При помощи соли также можно убрать загрязнения. Для этого стоит взять соль, замочить её в воде, сделать кашицу и аккуратно почистить серебро. Вытереть сухой тряпочкой.

Источник: rsute.ru