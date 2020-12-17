"Настя жива!": Друг Анастасии Заворотнюк сообщил подробности о состоянии здоровья актрисы

Поклонники таланта Анастасии Заворотнюк уже достаточно давно обсуждают новость о том, что актриса вылечилась от рака

Поклонники таланта Анастасии Заворотнюк уже достаточно давно обсуждают новость о том, что актриса вылечилась от рака. Однако говорить об этом еще очень рано, информация об артистке появляется крайне редко.

Правда ли, что Анастасия Заворотнюк вылечилась от рака

История звезды популярного сериала “Моя прекрасная няня” очень трагична. С тех пор, как в Сети появились первые новости о том, что звезда сериалов и фильмов отечественного кинематографа заболела онкологией, прошло уже больше года. К сожалению, новости с тех пор появлялись только плохие.

Большую часть информации СМИ узнают сами, так как родственники звезды отказываются комментировать любую новость об Анастасии Заворотнюк.

Не так давно артист Вячеслав Манучаров рассказал о состоянии его больной близкой подруги Анастасии Заворотнюк. В эфире популярной программы «Ты не поверишь» он поведал, что даже друзья и соседи не знают всех подробностей.

Однако господин Манучаров сообщил радостную новость. По его словам, Анастасия жива — это главное. Как подчеркнул артист, информация о том, что Настя жива — это большая победа. Он отметил, что поклонники и близкие Анастасии по кусочкам приближаются к финалу.

Сразу же после этого поклонники Анастасии начали активно обсуждать в социальных сетях информацию о том, что Заворотнюк могла вылечиться от онкологии. Это действительно может быть правдой, но точные сведения никто не знает.

Анастасия все еще не выходит на связь с общественностью, а ее родственники словно забыли, что такое общение с журналистами. Близкие Анастасии Заворотнюк даже на пушечный выстрел не подпускают представителей СМИ, изредка можно услышать комментарии от ее дочери, но на этом переговоры заканчиваются.

Навка опубликовала фото мужа Анастасии Заворотнюк

Супругу Анастасии Заворотнюк досталось больше всего за все то время, сколько болеет его жена. Дело в том, что именитый фигурист Петр Чернышев почти все свои сбережения отдавал на лечение супруги. За это время он был весь на нервах, само собой, весь этот период он не был похож сам на себя.

Татьяна Навка, которая занята проектом «Ледниковый период», оценивала выступления участников. Теперь звездная фигуристка и супруга пресс-секретаря главы российского государства собралась оценивать свой проект.

Известно, что с Татьяной общается супруг Анастасии Заворотнюк — Петр Чернышев. Звезды уже начали тренироваться. В своих соцсетях Татьяна опубликовала снимки, которые были сделаны прямо во время тренировок.

На фото можно было увидеть исхудавшего Петра Чернышева, который совсем не похож на того красавца, за которого вышла замуж звезда “Моей прекрасной няни”. Однако пользователи социальных сетей не стали критиковать Петра за его образ, ведь они прекрасно понимают, что ему пришлось пережить и в каком состоянии он сейчас находится.

Петр Чернышев постоянно пребывает в состоянии стресса, ему сейчас точно не до ледовых катаний, но приходится выполнять свою работу, для того чтобы были деньги, которые можно потратить на лечение супруги.

Дочь Заворотнюк поделилась информацией о состоянии здоровья матери

Анна Заворотнюк крайне редко выходит на связь с общественностью, если дело касается ее звездной матери. Не так давно девушка опубликовала снимок в социальных сетях, на котором она предстала в красивом платье и огромной шляпе. В своем посте девушка подчеркнула, что готовится к празднованию дня всех матерей.

Она отметила, что мама является самым важным и незаменимым человеком в семье, поэтому ее нужно ценить каждый день. Также Анна написала, что ее мать сейчас находится далеко не в самом лучшем состоянии, но вся семья крепка и уверена, что до конца осталось недолго, и скоро Анастасия вылечится и расскажет, что с ней произошло.

Ранее СМИ сообщили о том, что именитая артистка Анастасия Заворотнюк якобы вылечилась от онкологии. Однако информация не получила подтверждения.

Источник: 1rre.ru