17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Подарки на новый год 2021: Бюджетно и со вкусом

22:50 17.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Новый год напоминает сказку, но холода напоминают о том, что на дворе далеко не лето, чтобы согреться приходиться искать креативные выходы. Подарок в виде термоса будет всегда напоминать человеку о том, кто его подарил.

% name% title
Уже достаточно давно сложилась традиция дарить друг другу подарки на это торжество

Впереди самый сказочный праздник Новый года 2020. Уже достаточно давно сложилась традиция дарить друг другу подарки на это торжество, что сказывается на бюджете. Но специалисты подобрали оригинальные, а самое важное недорогие варианты подарков, которые не оставят никого равнодушным.

Ланчбокс

Это удобная и всегда нужная вещь, которая пригодиться абсолютно каждому человеку. Этот небольшой контейнер вмещает в себя несколько видов продуктов и позволяет не совмещать блюда, разнообразив свой рацион. Дизайн позволяет подобрать ланчбокс под любого человека. Нет сомнений, что такой подарок станет нужным и обязательно понравится адресату.

Скретч-карта

Если в близком окружении есть люди, которые любят путешествовать по всему миру, то этот презент станет для них настоящей неожиданностью и приятным сюрпризом. На данном типе карты можно отмечать места, где человек уже смог побывать или куда стоит направиться. Этот мотивирующий подарок обязательно оценят по достоинству, а стоимость его порадует покупателя.

Термос

Новый год напоминает сказку, но холода напоминают о том, что на дворе далеко не лето, чтобы согреться приходиться искать креативные выходы. Подарок в виде термоса будет всегда напоминать человеку о том, кто его подарил. Существует множество вариантов, которые позволят выбрать самый подходящий по стилю.

Креативная маска

В этом году будет очень актуально подарить маску. Главное выбрать необычную и слегка «сумасшедшую». Многоразовая маска будет защищать человека и покажет ему заботу.

Кубики антистресс

Эта вещь стоит недорого, но подарит множество увлекательных минут в эксплуатации. Руки будут заняты, а родной человек найдет выход своим эмоциям и станет значительно спокойнее.

Ночной проектор

Эта вещь подарит не только ночное освещение, но и магию в дом. Правильно подобранный проектор сможет сделать настроение близкого человека лучше. Стоимость такого подарка приемлемая. Но главное не стоимость, а эмоции полученные от этой вещи.

Источник: rsute.ru

2021 варианты новый год подарки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже всем купили подарки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подарки на новый год 2021: Бюджетно и со вкусом
22:50 17-12-2020
Подарки на новый год 2021: Бюджетно и со вкусом
Зачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?
22:20 17-12-2020
Зачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?
17 декабря - первая живая трансляция NASA - наблюдаем за Сатурном и Юпитером. Расписание трансляций на декабрь 2020
22:11 17-12-2020
17 декабря - первая живая трансляция NASA - наблюдаем за Сатурном и Юпитером. Расписание трансляций на декабрь 2020
БердскКак получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить
22:09 17-12-2020
Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить
Что одеть на новый год 2021 и какие цвета понравятся быку
21:50 17-12-2020
Что одеть на новый год 2021 и какие цвета понравятся быку
С большегрузов с временными номерами будут взимать плату за ущерб
21:30 17-12-2020
С большегрузов с временными номерами будут взимать плату за ущерб
ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены? 1
21:00 17-12-2020
ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены?
БердскПо 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря 11
21:00 17-12-2020
По 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря
Хам-чиновник: как его накажут отныне в России?
20:30 17-12-2020
Хам-чиновник: как его накажут отныне в России?
18 декабря - День арабского языка в ООН
20:20 17-12-2020
18 декабря - День арабского языка в ООН