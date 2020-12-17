Подарки на новый год 2021: Бюджетно и со вкусом

Впереди самый сказочный праздник Новый года 2020. Уже достаточно давно сложилась традиция дарить друг другу подарки на это торжество, что сказывается на бюджете. Но специалисты подобрали оригинальные, а самое важное недорогие варианты подарков, которые не оставят никого равнодушным.
Ланчбокс
Это удобная и всегда нужная вещь, которая пригодиться абсолютно каждому человеку. Этот небольшой контейнер вмещает в себя несколько видов продуктов и позволяет не совмещать блюда, разнообразив свой рацион. Дизайн позволяет подобрать ланчбокс под любого человека. Нет сомнений, что такой подарок станет нужным и обязательно понравится адресату.
Скретч-карта
Если в близком окружении есть люди, которые любят путешествовать по всему миру, то этот презент станет для них настоящей неожиданностью и приятным сюрпризом. На данном типе карты можно отмечать места, где человек уже смог побывать или куда стоит направиться. Этот мотивирующий подарок обязательно оценят по достоинству, а стоимость его порадует покупателя.
Термос
Новый год напоминает сказку, но холода напоминают о том, что на дворе далеко не лето, чтобы согреться приходиться искать креативные выходы. Подарок в виде термоса будет всегда напоминать человеку о том, кто его подарил. Существует множество вариантов, которые позволят выбрать самый подходящий по стилю.
Креативная маска
В этом году будет очень актуально подарить маску. Главное выбрать необычную и слегка «сумасшедшую». Многоразовая маска будет защищать человека и покажет ему заботу.
Кубики антистресс
Эта вещь стоит недорого, но подарит множество увлекательных минут в эксплуатации. Руки будут заняты, а родной человек найдет выход своим эмоциям и станет значительно спокойнее.
Ночной проектор
Эта вещь подарит не только ночное освещение, но и магию в дом. Правильно подобранный проектор сможет сделать настроение близкого человека лучше. Стоимость такого подарка приемлемая. Но главное не стоимость, а эмоции полученные от этой вещи.
Источник: rsute.ru