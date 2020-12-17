3 главных молитвы Варваре Великомученице 17 декабря 2020 года. В чем помогает икона святой?

Святая Варвара может ходатайствовать перед Господом о том, чтобы избавить верующих от всяческих невзгод. В том числе с давних времен сюда приходили молиться люди близкие которых оказались под стражей.

До сих пор почитается икона Варвары Великомученицы, которая является примером крепкой веры

По сей день христианство знает много подвижников и мучеников, которые страдали за веру, но сейчас христиане не подвергаются таким существенным гонениям как раньше. Именно поэтому на самой заре появилось так много пострадавших за веру праведников. До сих пор почитается икона Варвары Великомученицы, которая является примером крепкой веры.

День памяти: 17 декабря

История мученицы Варвары Илиопольской

Родиной святой Варвары является город Илиополе (в теперешнее время – государство Сирия). Появилась на свет она во времена правления императора Максимиона (305 – 311 гг) в доме языческого знатного рода. Диоскор, который являлся отцом Варвары, рано потерял свою молодую жену и стал очень привязываться к дочери, потому, что она была его единственным ребенком. Он неустанно оберегал ее от посторонних глаз чужих людей.

Икона Варвара Великомученица

Для того, чтобы оградить ее от связей с христианами-иноверцами, отец выстроил дочери самый настоящий замок. Без его позволения дочь не имела права его покидать, практически жила как в заточении. До поры до времени святая Варвара, икона которой теперь является частью христианства, вообще ничего не знала о новой вере.

Но ей все-таки удалось познакомиться однажды с представителями христианской веры. Это произошло, когда Диоскор надолго отправился путешествовать. Для этого сложилось множество фактов сразу, сначала знакомство с сообществом, а потом и приезд в город христиансткого священника.

Христиане крестили Варвару. После просветления от обряда Крещения святая Варвара искренне полюбила Бога и дала обещание посвятить свое мирское существование служению Ему. Собственно, благодаря этому икона святой Великомученицы Варвары и является теперь доступной для молитвы. Для того времени подобное решение было как минимум смелым, а для юной особы и вовсе стало фатальным.

Не станем вдаваться в подробности, но суть в простом рассказе дочери Диоксору о христианстве. Прознав про это, и услышав от дочери христианские назидания, Диоскор рассвирепел и жестоко наказал ее.

К концу того дня истерзанную Варвару доставили в узилище. В ночное время, когда она была занята молитвами, к ней явился Бог, который наставил и укрепил в вере. Когда пришло утро, все увидели, что на теле Варвары не было никаких признаков следов от насилия. Это очень всех удивило. Это было похоже на настоящее чудо. Увидев его Иулиания, которая была тоже христианкой, громко заявила о своей вере и желании страдать за Христа. Варвару и Иулианию стали водить голыми по улицам города, потом подвесили на дерево и жестоко пытали. Затем их обезглавили по приказу правителя, но они до самого конца остались преданными Христу.

Благодаря таким чудесам и крепкой вере икона Варвары пользуется почитанием и огромным значением, в том числе и на Руси.

Образы и мощи

В VI веке мощи Варвары доставили в столицу Византии, затем в XII веке дочка правителя Византии Комнина Алексея (1081 – 1118 гг.), княжна Варвара вступила в брак с русским Михаилом Изяславовичем. После бракосочетания она привезла мощи в город Киев, куда переехала жить с мужем. Они пребывают там до настоящего времени и много помогают просящим перед мощами и иконой.

Помимо этого, обратиться к этой святой могут верующие и в других городах. К примеру, есть икона святой Варвары в Москве, которая располагается в храме, посвященном ей, стоящем близ Кремля.

В чем помогает икона святой Варвары Великомученицы

Православная традиция «назначает» различных святых на различные дела и занятия. Таким образом, каждый подвижник становится как бы заведующим определенной частью быта.

К примеру, Параскева Пятница всегда считалась отвечающей за торговлю, в чем-то подобном помогает и святая Варвара, и ее икона, которая почиталась в храме у восточной стены Кремля. Там издревле селились различные ремесленники и торговцы и прямо в самом центре города велась активная торговля. Многие торговые люди приходили поклониться иконе для того чтобы улучшить собственные дела.

Помимо этого обращаются к данному образу для того, чтобы избежать различных опасностей. Святая Варвара может ходатайствовать перед Господом о том, чтобы избавить верующих от всяческих невзгод. В том числе с давних времен сюда приходили молиться люди близкие которых оказались под стражей, Варвара выступала заступницей для невинных людей.

Тексты молитв

Тропарь, глас 8

Варва́ру святу́ю почти́м:/ вра́жия бо се́ти сокруши́/ и я́ко пти́ца изба́вися от них,// по́мощию и оружием Креста́, всечестна́я.

Перевод: Варвару святую почтим, ибо сокрушила она сети врага и, как птица, спаслась из них, с помощью оружия Креста, всесвященная!

Ин тропарь, глас 4

А́гнице всеблаже́нная Варва́ро,/ Боже́ственне озари́вшися Све́том Святы́я Тро́ицы Трисо́лнечным/ и в купе́ли Креще́ния утверди́вшися,/ в побежде́ние ле́сти оте́ческия,/ ве́ру испове́дала еси́ Христо́ву./ Те́мже, всечестна́я, свы́ше благода́ть тебе́ дарова́ Бог,/ исцеля́ти неду́ги и боле́зни вся.// Его́же моли́, великому́ченице, да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Агница всеблаженная Варвара, Божественно озарившись светом Святой Троицы Трисолнечным и в купели Крещения укрепившись, побеждая заблуждения предков, веру исповедала ты во Христа. Потому, всеми почитаемая, Бог даровал тебе благодать свыше, исцелять болезни и все немощи. Его же моли, великомученица, да спасет души наши.

Кондак, глас 4

В Тро́ице благоче́стно пева́емому/ после́довавши Бо́гу, страстоте́рпице,/ и́дольская притупи́ла еси́ чти́лища,/ посреде́ же по́двига страда́льчествующи, Варва́ро,/ мучи́телей преще́ния не устраши́лася еси́, мужему́дренная,/ велегла́сно пою́щи при́сно:// Тро́ицу чту, еди́но Божество́.

Перевод: В Троице благочестиво воспеваемому Богу последовав, священная страстотерпица, ты оставила идольские святыни; и посреди судилища подвизаясь, Варвара, угроз мучителей не устрашилась, мужественная умом, непрестанно воспевая громогласно: «Троицу чту, Единое Божество!»

Молитва первая

Свята́я сла́вная и всехва́льная великому́ченице Варва́ро! Со́браннии днесь в хра́ме твое́м Боже́ственном лю́ди, ра́це моще́й твои́х поклоня́ющиися и любо́вию целу́ющии, страда́ния же твоя́ му́ченическая, и в них само́го Страстополо́жника Христа́, да́вшаго тебе́ не то́чию е́же в Него́ ве́ровати, но и е́же по Нем страда́ти, похвала́ми ублажа́юще, мо́лим тя, изве́стная жела́ния на́шего хода́таице: моли́ с на́ми и о нас, умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да́рует христиа́нскую кончи́ну животу́ на́шему — безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Боже́ственных Тайн прича́стну, и всем, на вся́ком ме́сте, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ человеколю́бия и по́мощи, вели́кую Свою́ пода́ст ми́лость, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва вторая

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Блаже́нна еси́, я́ко Преми́рная му́дрость Бо́жия плоть и кровь не яви́ тебе́, но Сам Бог Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дщерь Себе́ возлю́бленную прия́т; за тле́нное земна́го име́ния насле́дие пло́ти нетле́ние дарова́; труды́ му́ченическия упокое́нием Небе́снаго измени́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю воспросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки Небе́сных вчини́ духо́в, те́ло же, на земли́ в хра́ме их а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Христу́ Сы́ну Бо́жию, Жениху́ Небе́сному, уневе́щанная Де́во, Его́же добро́ты твоея́ Рачи́теля име́ти жела́ющи, всю себе́ страда́нием, ра́нами, удо́в ре́занием и са́мыя главы́ усече́нием, а́ки тва́рьми дража́йшими, потща́лася еси́ украси́ти: да та́ко, я́ко жена́, ве́рна главе́ свое́й — му́жу, Христу́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х, Его́же возлюби́ душа́ моя́, удержа́х Его́ и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Дух на тебе́ почи́л есть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти нау́чена, вся ду́хи лука́вствия во и́долех я́ко па́губныя отри́нула еси́ и Еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: “Тро́ицу чту, Еди́но Божество́”. Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в животе́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умоли́ о мне, предста́тельнице моя́, я́ко да и аз всегда́ тро́йственною ве́ры, любве́ и наде́жды доброде́телию Ту́южде Свят́ую Тро́ицу почита́ю. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х дел еле́а: ты, му́драя де́во, страда́льческую плоть твою́, кро́ве испо́лненную и ра́нами пролива́ющуюся, а́ки свети́льник иму́щая, даждь от еле́а твоего́, да тем душе́вную мою́ свещу́ украси́вши, сподо́блюся по тебе́ в Черто́г Небе́сный. Пресе́льник аз есмь на земли́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́; благ ве́чных насле́днице и блаже́нная ве́чери в Ца́рствии Небе́снем прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, Трапе́зы Боже́ственныя угоде́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра жела́емаго сподо́би мя напу́тствования; и егда́ в коне́ц сном сме́рти начну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко иногда́ А́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пий: я́ко да благода́тию Боже́ственных Те́ла и Кро́ве Тайн укрепле́н преиду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий путь сме́рти, да́же до Горы́ Небе́сныя: и та́мо, Его́же ты чрез три окна́ ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети и сла́вити Его́ в неконча́емыя ве́ки. Ами́нь.

Молитва третья

Свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Моли́ с на́ми и о нас, раба́х Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ милосе́рдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, христиа́нскую же кончи́ну жития́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Боже́ственных Тайн прича́стну да да́рует, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru