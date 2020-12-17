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Что категорически нельзя делать женщинам в Варварин день 17 декабря 2020 года?

09:50 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Православная церковь 17 декабря почитает память святой Варвары Илиопольской. На Руси ее считали заступницей женщин.

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Предки верили, что на Варварин день ночь начинает убывать

В народном календаре 17 декабря — «бабский» праздник Варварин день. Женщинам в этот день запрещали работать, они только трепали лен и молотили толокно. Подробнее о традициях и приметах Варвариного дня — в нашем материале.

Народные традиции 17 декабря

Православная церковь 17 декабря почитает память святой Варвары Илиопольской. На Руси ее считали заступницей женщин. Отсюда и традиция «бабьего» праздника. 17 декабря называли не только Варвариным днем, но и «Варвара — ночи урвала», «Варварины морозы» и «Заваруха».

Часто в Варварин день наступали сильные морозы.

«Трещит Варюха — береги нос да ухо!» — говорили люди

Предки верили, что на Варварин день ночь начинает убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», — приговаривали крестьяне. Женщины готовили сладости,. Мужчины занимались варкой пива и меда — самыми популярными напитками в новогодние праздники.

Народные приметы на 17 декабря

Мороз в Варварин день — к нескольким дням холода.
Красный закат 17 декабря — к морозному и ясному дню, а облака — к снегопаду.
На Варвару ночью нет звезд — жди оттепель.
Если дым из трубы стелется по земле, скоро потеплеет.

Источник: altapress.ru

17 декабря 2020 Варварин день запреты дня приметы работа традиции
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