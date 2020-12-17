Поздравления в День Варвары 17 декабря 2020 года потрясающей красоты и духовной чистоты

Православная церковь 17 декабря почитает память святой Варвары Илиопольской. На Руси ее считали заступницей женщин.

День святой Варвары отмечают православные верующие 17 декабря

День Варвары — поздравления, стихи.

Поздравок принять быстрее

Поспешите веселее,



Даже если ты не Горник,Все равно в подарок сборник.Я желаю вам веселья,Чтоб души нашли спасенье,Чтобы верой были крепки,Чтоб любовь не стала редкой.

***

В семье язычников родившись,



Она искала сердцем Бога,И, с Христианством обручившись,В немилость впала Диоскору.

Ее увечили, пытали,

Но исцелял ее Бог раны,

А после смерти, в наказанье,

Убило молнией тиранов.

Она навечно в Царстве Божьем



Вкушает райское блаженство…Надеюсь, обретем мы тожеСвятой Варвары совершенство.

***

Декабрь, день семнадцатый —

Святой Варвары праздник,

Которая за веру

Не побоялась казни.

Её мы помним с радостью,

И теплится надежда,

Что наша вера — правая,

Она спасёт нас грешных.

Вот если б каждый так стоял

За все свои идеи!

Овеян высшим мужеством,

За правду лишь радея!

***

С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,

Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,

Ведь жизнь ее чиста, как снег,

С верой в Христа, с душой для всех!

Пусть в вашей жизни будет свет,

Достойно жить вам много лет

И пусть вам помогает Бог,



Не покидает счастье ваш порог!

***

Великая была Святая,

Не убоявшись ничего,

Она за веру пострадала

И жизнь отдала за неё!

Приняв в душе своей Христа,

Взяла на плечи груз Креста!



И пусть в великий этот деньУйдет с чела Варвары тень!

Пусть именинницы не знают

Обид, печалей и невзгод,

И путь Великая Святая

Варвар по жизни бережет!

***

У тебя сегодня именины —



День святой Варвары наступил,И сигналить буду все машины,Давая знать, что день в права вступил.

Поэтому хочу сказать о главном,

Живи ты с верой в сердце навсегда,

Не обольщайся перед злым обманом,

И будет счастье у тебя всегда!

Пусть горы пред тобой разойдутся,



Открывая путь к шести Богам,И ангелы все вместе соберутся,Чтобы весь мир свалить к твоим ногам!

***

Варвара святая дева,

И красивой и мудрой была,

Всей душой прославляла Бога,

Не взирая на волю отца.

Защитит от внезапной смерти

Она праведных прихожан,

А святые Варвары мощи

Охраняют пусть Киевлян.

***

В косах Варвариных — цвет луговой,

В сердце огонь и дурман сновидений,

Жизнь изучаешь — главу за главой,



И что ни день, то каскад настроений.

Пусть в именины, Варвара-краса,

Будут баранки и сочные сливы,

И улетает печаль в небеса,

Чтоб навсегда ты осталась счастливой.

***

Святая Варвара признала

Великим Иисуса Христа,



За это она пострадала,Страдания перенесла.

Желаем в день светлый Варварам

Здоровья, удачи, любви,

И всех исполненья желаний,

Пусть счастливы будут они!

***

Святая Варвара за веру погибла,



Жестокая участь деву постигла,Мучителей Вари Господь наказал,На строгий свой суд убийц он призвал!

Сегодня, в День памяти Варвары святой,

Ты сердце свое для веры открой,

Варваре святой от души помолись,

За мужество, стойкость, ей поклонись!

***

Родилась она в языческой семье,

Христианства от роду не знала,

Только мысли тайные в себе,

От отца свирепого скрывала.

Но молить языческий богов,

Не умела мудрая Варвара,

Но познала Истину, Любовь,

Христианство приняла не даром.

Чтобы миру правду показать,

Лжебогов низвергнуть с пьедестала,

Ты была готова смерть принять,

И в глазах людей святою стала.

***

Святая Варвара к христианству пришла,

Испытала много мучений и зла,

Жизнь отдала за святость, добро,



Спасибо сегодня ей скажем за то.

Она прославила Божьи дела,

Веру несла насколько могла,

Душа ее жива, она нам знак дает,

Что с верой духовность к людям идет!

***

В день Варвары Святой

Желаю мудрости должной,



Чтобы путь ваш земнойНе был трудный и сложный.

Пусть всегда доброта

Вас направляет в пути,

И ваших родных теплота

Греет светом любви.

Для счастья много не надо,

Цените, что уже есть,



Помните в жизни загадокСтолько, что их и не счесть.

***

Декабрь праздниками полон,

Но День Варвары всех святей,

И в этот праздник, чтоб здоровье,

Оно всех благ земных важней!

Еще я в этот чуткий праздник,



Желать хочу всех светлых благ,Чтобы мечта всегда сбывалась,Чтобы везло во всех дела.

***

Сегодня праздник — День святой Варвары.

Не испугалась и не отреклась от веры.

Был век ее стремителен и ярок,

Являлась она мужества примером.

Дай Бог нам всем такой же силы духа,

Варвариной дай храбрости, отваги.

Чтоб жили мы и не страшились слухов,

Чтоб просыпались с мыслями о благе.

***

Святая Варвара, тебя пусть хранит

Сегодня ее именины.

От болезней всех она исцелит,



Беда, чтоб прошла всегда мимо.

Святую Варвару ты почитай,

Свечу в честь нее зажги в храме.

Всем людям добра ты пожелай,

Здоровья проси своей маме.

***

Пусть в светлый день Святой Варвары,

В работе будет гранд-успех!



Благославят пускай Варвара,На верный путь она нас всех.

Пусть к Рождеству мы не увидим слёзы,

А в доме будет процветать уют.

Так встретим с радостью Варварины морозы,

А детям все подарки раздают.

***

Святая дева много претерпела,



Но вера в сердце в пепел не истлела:Огнём живительным в душе её горела,И в дни мучений раны обогрела…

Вас с Днём святой Варвары поздравляю,

Хочу добра и мира пожелать,

И вера ваша пусть вас вдохновляет

Добро творить и счастье даровать.

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

В день Святой Варвары вам

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает

Мудрая Святая.



Будет искренней молитваИ душа простая.

***

Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,



В жизни за руку ведет.От проблем тебя укроет,Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,

Понимании и любви.

Будут силы пусть и вера

Воплотить мечты свои.

Источник: admeclub.ru