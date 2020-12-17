17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Поздравления в День Варвары 17 декабря 2020 года потрясающей красоты и духовной чистоты

09:20 17.12.2020 Фото: omolitvah.ru
0

Православная церковь 17 декабря почитает память святой Варвары Илиопольской. На Руси ее считали заступницей женщин.

% name% title
День святой Варвары отмечают православные верующие 17 декабря

День Варвары — поздравления, стихи.

Поздравок принять быстрее
Поспешите веселее,

Даже если ты не Горник,
Все равно в подарок сборник.
Я желаю вам веселья,
Чтоб души нашли спасенье,
Чтобы верой были крепки,
Чтоб любовь не стала редкой.

***

В семье язычников родившись,

Она искала сердцем Бога,
И, с Христианством обручившись,
В немилость впала Диоскору.

Ее увечили, пытали,
Но исцелял ее Бог раны,
А после смерти, в наказанье,
Убило молнией тиранов.

Она навечно в Царстве Божьем

Вкушает райское блаженство…
Надеюсь, обретем мы тоже
Святой Варвары совершенство.

***

Декабрь, день семнадцатый —
Святой Варвары праздник,
Которая за веру
Не побоялась казни.

Её мы помним с радостью,
И теплится надежда,
Что наша вера — правая,
Она спасёт нас грешных.

Вот если б каждый так стоял
За все свои идеи!
Овеян высшим мужеством,
За правду лишь радея!

***

С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,
Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,
Ведь жизнь ее чиста, как снег,
С верой в Христа, с душой для всех!

Пусть в вашей жизни будет свет,
Достойно жить вам много лет
И пусть вам помогает Бог,

Не покидает счастье ваш порог!

***

Великая была Святая,
Не убоявшись ничего,
Она за веру пострадала
И жизнь отдала за неё!

Приняв в душе своей Христа,
Взяла на плечи груз Креста!

И пусть в великий этот день
Уйдет с чела Варвары тень!

Пусть именинницы не знают
Обид, печалей и невзгод,
И путь Великая Святая
Варвар по жизни бережет!

***

У тебя сегодня именины —

День святой Варвары наступил,
И сигналить буду все машины,
Давая знать, что день в права вступил.

Поэтому хочу сказать о главном,
Живи ты с верой в сердце навсегда,
Не обольщайся перед злым обманом,
И будет счастье у тебя всегда!

Пусть горы пред тобой разойдутся,

Открывая путь к шести Богам,
И ангелы все вместе соберутся,
Чтобы весь мир свалить к твоим ногам!

***

Варвара святая дева,
И красивой и мудрой была,
Всей душой прославляла Бога,
Не взирая на волю отца.

Защитит от внезапной смерти
Она праведных прихожан,
А святые Варвары мощи
Охраняют пусть Киевлян.

***

В косах Варвариных — цвет луговой,
В сердце огонь и дурман сновидений,
Жизнь изучаешь — главу за главой,

И что ни день, то каскад настроений.

Пусть в именины, Варвара-краса,
Будут баранки и сочные сливы,
И улетает печаль в небеса,
Чтоб навсегда ты осталась счастливой.

***

Святая Варвара признала
Великим Иисуса Христа,

За это она пострадала,
Страдания перенесла.

Желаем в день светлый Варварам
Здоровья, удачи, любви,
И всех исполненья желаний,
Пусть счастливы будут они!

***

Святая Варвара за веру погибла,

Жестокая участь деву постигла,
Мучителей Вари Господь наказал,
На строгий свой суд убийц он призвал!

Сегодня, в День памяти Варвары святой,
Ты сердце свое для веры открой,
Варваре святой от души помолись,
За мужество, стойкость, ей поклонись!

***

Родилась она в языческой семье,
Христианства от роду не знала,
Только мысли тайные в себе,
От отца свирепого скрывала.

Но молить языческий богов,
Не умела мудрая Варвара,
Но познала Истину, Любовь,
Христианство приняла не даром.

Чтобы миру правду показать,
Лжебогов низвергнуть с пьедестала,
Ты была готова смерть принять,
И в глазах людей святою стала.

***

Святая Варвара к христианству пришла,
Испытала много мучений и зла,
Жизнь отдала за святость, добро,

Спасибо сегодня ей скажем за то.

Она прославила Божьи дела,
Веру несла насколько могла,
Душа ее жива, она нам знак дает,
Что с верой духовность к людям идет!

***

В день Варвары Святой
Желаю мудрости должной,

Чтобы путь ваш земной
Не был трудный и сложный.

Пусть всегда доброта
Вас направляет в пути,
И ваших родных теплота
Греет светом любви.

Для счастья много не надо,
Цените, что уже есть,

Помните в жизни загадок
Столько, что их и не счесть.

***

Декабрь праздниками полон,
Но День Варвары всех святей,
И в этот праздник, чтоб здоровье,
Оно всех благ земных важней!

Еще я в этот чуткий праздник,

Желать хочу всех светлых благ,
Чтобы мечта всегда сбывалась,
Чтобы везло во всех дела.

***

Сегодня праздник — День святой Варвары.
Не испугалась и не отреклась от веры.
Был век ее стремителен и ярок,
Являлась она мужества примером.

Дай Бог нам всем такой же силы духа,
Варвариной дай храбрости, отваги.
Чтоб жили мы и не страшились слухов,
Чтоб просыпались с мыслями о благе.

***

Святая Варвара, тебя пусть хранит
Сегодня ее именины.
От болезней всех она исцелит,

Беда, чтоб прошла всегда мимо.

Святую Варвару ты почитай,
Свечу в честь нее зажги в храме.
Всем людям добра ты пожелай,
Здоровья проси своей маме.

***

Пусть в светлый день Святой Варвары,
В работе будет гранд-успех!

Благославят пускай Варвара,
На верный путь она нас всех.

Пусть к Рождеству мы не увидим слёзы,
А в доме будет процветать уют.
Так встретим с радостью Варварины морозы,
А детям все подарки раздают.

***

Святая дева много претерпела,

Но вера в сердце в пепел не истлела:
Огнём живительным в душе её горела,
И в дни мучений раны обогрела…

Вас с Днём святой Варвары поздравляю,
Хочу добра и мира пожелать,
И вера ваша пусть вас вдохновляет
Добро творить и счастье даровать.

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

В день Святой Варвары вам
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает
Мудрая Святая.

Будет искренней молитва
И душа простая.

***

Поздравляю я, Варвара,
С днем прекрасным именин.
И достичь желаю в жизни
Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.
От проблем тебя укроет,
Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,
Понимании и любви.
Будут силы пусть и вера
Воплотить мечты свои.

Источник: admeclub.ru

День Варвары поздравления поздравления с днем Варвары стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем с Днём святой Варвары!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В «Роторе» пошутили на тему победы над «Арсеналом»
10:36 17-12-2020
В «Роторе» пошутили на тему победы над «Арсеналом»
БердскПоследний день приема документов на мэрское кресло 17 декабря 2020 в Бердске. Кто борется за должность главы - список фамилий
10:34 17-12-2020
Последний день приема документов на мэрское кресло 17 декабря 2020 в Бердске. Кто борется за должность главы - список фамилий
Мощные поздравления в День радиотехнических войск ВВС РФ 17 декабря 2020 года
10:33 17-12-2020
Мощные поздравления в День радиотехнических войск ВВС РФ 17 декабря 2020 года
Угрожал ножом и украл телефон: напал на школьника 14-летний подросток в Новосибирске
10:33 17-12-2020
Угрожал ножом и украл телефон: напал на школьника 14-летний подросток в Новосибирске
Украсили ворованной елью центральную площадь чиновники
10:30 17-12-2020
Украсили ворованной елью центральную площадь чиновники
БердскОтправят обращение Мишустину о сохранении сельской надбавки пенсионерам депутаты Бердска
10:30 17-12-2020
Отправят обращение Мишустину о сохранении сельской надбавки пенсионерам депутаты Бердска
БердскНазвано число классов и детсадов на карантине из-за коронавируса в Бердске на 17 декабря
10:22 17-12-2020
Названо число классов и детсадов на карантине из-за коронавируса в Бердске на 17 декабря
Сегодня, 17 декабря Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости
10:20 17-12-2020
Сегодня, 17 декабря Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости
БердскНовых 11 зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 17 декабря
10:18 17-12-2020
Новых 11 зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 17 декабря
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:16 17-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме