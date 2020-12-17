Сегодня именины: 17 декабря отмечается 16 именин по церковному календарю
07:10
17.12.2020
Фото: Pixabay
По святцам 17 декабря отмечается 16 именин: 9 мужских и 7 женских.
Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Геннадий
|от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Серафим
|от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Анастасия
|женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»
|Варвара
|от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос - «не говорящий по-гречески», «не грек», «чужеземный», а также «грубый», «жестокий»
|Екатерина
|от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая»
|Катарина
|форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая»
|Кира
|женская форма от Кир, происходящее от древне-персидского khur - «солнце» либо от древнегреческого кюриос - «повелительница», «госпожа», «владыка» либо от кюрос - «власть», «сила», «право»
|Ульяна
|русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая» советское имя - в честь Ульянова Владимира Ленина
|Юлиана
|женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая»
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