Сегодня именины: 17 декабря отмечается 16 именин по церковному календарю

Анастасия женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»

Варвара от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос - «не говорящий по-гречески», «не грек», «чужеземный», а также «грубый», «жестокий»

Екатерина от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая»

Катарина форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая»

Кира женская форма от Кир, происходящее от древне-персидского khur - «солнце» либо от древнегреческого кюриос - «повелительница», «госпожа», «владыка» либо от кюрос - «власть», «сила», «право»

Ульяна русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая» советское имя - в честь Ульянова Владимира Ленина