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Сегодня именины: 17 декабря отмечается 16 именин по церковному календарю

07:10 17.12.2020 Фото: Pixabay
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По святцам 17 декабря отмечается 16 именин: 9 мужских и 7 женских.

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Поздравляем!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Геннадий от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Анастасия женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»
Варвара от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос - «не говорящий по-гречески», «не грек», «чужеземный», а также «грубый», «жестокий»
Екатерина от греческого имени Экатерини, происходящего от древнегреческого катарос - «чистая»
Катарина форма древнегреческого имени Екатерина — «чистая»
Кира женская форма от Кир, происходящее от древне-персидского khur - «солнце» либо от древнегреческого кюриос - «повелительница», «госпожа», «владыка» либо от кюрос - «власть», «сила», «право»
Ульяна русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - «из рода Юлиев», «кудрявая», «пушистая» советское имя - в честь Ульянова Владимира Ленина
Юлиана женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - «пушистая», «кудрявая»
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