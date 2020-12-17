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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 декабря 2020 в России и мире

07:40 17.12.2020 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 17 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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17 декабря - День кленового сиропа

• День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (День РВСН)
• Праздник утренних иллюзий
• Праздник выкаблучников

• День памяти святой великомученицы Варвары
• День ванных флотилий
• International Day to End Violence Against Sex Workers
• День сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ
• День белорусского кино
• День кленового сиропа (National Maple Syrup Day) - США
• День братьев Райт - США
• День святого Лазаря - Куба
• День работника государственной исполнительной службы - Украина
• Национальный день - Бутан • День флага Курдистана - Ирак
• Панамериканский день авиации (Pan American Aviation Day) - США
• Международный фестиваль Сахары (International Festival of the Sahara) - Тунис
• Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра, Ульяны
• Варварин день (Варварины морозы)

Важные даты

1837 пожар в Зимнем Дворце в Санкт-Петербурге.

1903 первый полёт самолёта братьев Райт.
1926 в СССР проведена первая всесоюзная перепись населения.
1933 в СССР введена статья за мужеложство. ЦИК СССР постановил «распространить уголовную ответственность за мужеложство, то есть половое сношение мужчины с мужчиной, на случай добровольных сношений, независимо от недостижения одним из участников половой зрелости».
1934 присвоение имени Кирова С. М. заводу «Красный путиловец».
1959 в СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения.
1974 открылся Молодёжный театр. Премьера пьесы «Старший сын» (Вампилов)
1976 открыт первый участок Куренёвско-Красноармейской линии Киевского метрополитена с тремя станциями: «Площадь Калинина» (ныне «Площадь Независимости»), «Почтовая площадь», «Красная площадь» (ныне «Контрактовая площадь»).
1989 на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала «Симпсоны».
1995 состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации второго созыва.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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