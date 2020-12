Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 декабря 2020 в России и мире

17 декабря - День кленового сиропа

• День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (День РВСН)

• Праздник утренних иллюзий

• Праздник выкаблучников



• День памяти святой великомученицы Варвары• День ванных флотилий• International Day to End Violence Against Sex Workers• День сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ• День белорусского кино• День кленового сиропа (National Maple Syrup Day) - США• День братьев Райт - США• День святого Лазаря - Куба• День работника государственной исполнительной службы - Украина• Национальный день - Бутан • День флага Курдистана - Ирак• Панамериканский день авиации (Pan American Aviation Day) - США• Международный фестиваль Сахары (International Festival of the Sahara) - Тунис• Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра, Ульяны• Варварин день (Варварины морозы)

Важные даты

1837 пожар в Зимнем Дворце в Санкт-Петербурге.



1903 первый полёт самолёта братьев Райт.1926 в СССР проведена первая всесоюзная перепись населения.1933 в СССР введена статья за мужеложство. ЦИК СССР постановил «распространить уголовную ответственность за мужеложство, то есть половое сношение мужчины с мужчиной, на случай добровольных сношений, независимо от недостижения одним из участников половой зрелости».1934 присвоение имени Кирова С. М. заводу «Красный путиловец».1959 в СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения.1974 открылся Молодёжный театр. Премьера пьесы «Старший сын» (Вампилов)1976 открыт первый участок Куренёвско-Красноармейской линии Киевского метрополитена с тремя станциями: «Площадь Калинина» (ныне «Площадь Независимости»), «Почтовая площадь», «Красная площадь» (ныне «Контрактовая площадь»).1989 на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала «Симпсоны».1995 состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации второго созыва.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend