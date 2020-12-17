Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 декабря 2020 в России и мире

• День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (День РВСН)
• Праздник утренних иллюзий
• Праздник выкаблучников
• День ванных флотилий
• International Day to End Violence Against Sex Workers
• День сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ
• День белорусского кино
• День кленового сиропа (National Maple Syrup Day) - США
• День братьев Райт - США
• День святого Лазаря - Куба
• Национальный день - Бутан • День флага Курдистана - Ирак
• Панамериканский день авиации (Pan American Aviation Day) - США
• Международный фестиваль Сахары (International Festival of the Sahara) - Тунис
• Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра, Ульяны
• Варварин день (Варварины морозы)
Важные даты
1837 пожар в Зимнем Дворце в Санкт-Петербурге.
1926 в СССР проведена первая всесоюзная перепись населения.
1933 в СССР введена статья за мужеложство. ЦИК СССР постановил «распространить уголовную ответственность за мужеложство, то есть половое сношение мужчины с мужчиной, на случай добровольных сношений, независимо от недостижения одним из участников половой зрелости».
1934 присвоение имени Кирова С. М. заводу «Красный путиловец».
1959 в СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения.
1974 открылся Молодёжный театр. Премьера пьесы «Старший сын» (Вампилов)
1976 открыт первый участок Куренёвско-Красноармейской линии Киевского метрополитена с тремя станциями: «Площадь Калинина» (ныне «Площадь Независимости»), «Почтовая площадь», «Красная площадь» (ныне «Контрактовая площадь»).
1989 на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала «Симпсоны».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend