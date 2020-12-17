Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 18-20 декабря 2020 года

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание даже при минимальных изменениях магнитосферы. чаще всего это проявляется в виде слабости, скачков давления и головных болей.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней

Новые данные Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН прогнозируют ближайшую магнитную бурю уже 19-20 декабря 2020 года. Ее сила достигнет средних значений в 3-4 балла, но тем не менее, метеозависимые люди могут почувствовать недомогание даже при минимальных изменениях магнитосферы. Чаще всего это проявляется в виде слабости, скачков давления и головных болей.

В прошлую магнитную буру наши читатели жаловались на:

Головную боль;

Тошноту;

Боли в кишечнике;

Скачки давления;

Боли в шее;

Спутанность сознания;

Перебои в работе сердца;

Апатию;

Усталость;

Заложенность в ушах;

Боли в мышцах и суставах;

Бессонницу.

Ранее мы рассказывали, как помочь организму справиться с тяжелыми последствиями магнитных бурь и минимизировать из воздействие на себя. Самое лучшее вы можете начать делать уже сегодня, не откладывая на потом!