Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 18-20 декабря 2020 года

Новые данные Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН прогнозируют ближайшую магнитную бурю уже 19-20 декабря 2020 года. Ее сила достигнет средних значений в 3-4 балла, но тем не менее, метеозависимые люди могут почувствовать недомогание даже при минимальных изменениях магнитосферы. Чаще всего это проявляется в виде слабости, скачков давления и головных болей.
В прошлую магнитную буру наши читатели жаловались на:
- Головную боль;
- Тошноту;
- Боли в кишечнике;
- Скачки давления;
- Боли в шее;
- Спутанность сознания;
- Перебои в работе сердца;
- Апатию;
- Усталость;
- Заложенность в ушах;
- Боли в мышцах и суставах;
- Бессонницу.
Ранее мы рассказывали, как помочь организму справиться с тяжелыми последствиями магнитных бурь и минимизировать из воздействие на себя. Самое лучшее вы можете начать делать уже сегодня, не откладывая на потом!