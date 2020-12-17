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Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 18-20 декабря 2020 года

13:20 17.12.2020 Фото: lebedev.ru
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Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание даже при минимальных изменениях магнитосферы. чаще всего это проявляется в виде слабости, скачков давления и головных болей.

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Прогноз магнитных бурь на 27 дней

Новые данные Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН прогнозируют ближайшую магнитную бурю уже 19-20 декабря 2020 года. Ее сила достигнет средних значений в 3-4 балла, но тем не менее, метеозависимые люди могут почувствовать недомогание даже при минимальных изменениях магнитосферы. Чаще всего это проявляется в виде слабости, скачков давления и головных болей.

В прошлую магнитную буру наши читатели жаловались на:

  • Головную боль;
  • Тошноту;
  • Боли в кишечнике;
  • Скачки давления;
  • Боли в шее;
  • Спутанность сознания;
  • Перебои в работе сердца;
  • Апатию;
  • Усталость;
  • Заложенность в ушах;
  • Боли в мышцах и суставах;
  • Бессонницу.

Ранее мы рассказывали, как помочь организму справиться с тяжелыми последствиями магнитных бурь и минимизировать из воздействие на себя. Самое лучшее вы можете начать делать уже сегодня, не откладывая на потом!

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