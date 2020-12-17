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Какой церковный праздник сегодня? Обычаи и народные приметы православного дня 17 декабря 2020 года

07:50 17.12.2020 Фото: wikimedia.org
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В середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», — говорили в народе.

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На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов
Сюжет: Православные обряды
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С Днем святой Варвары чудесные светлые поздравления 17 декабря 2020 годаКакой церковный праздник сегодня? Обычаи и народные приметы православного дня 17 декабря 2020 годаЕщё 516 новостей

Дата по старому стилю: 4 декабря.
Сегодня отмечается память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце 3 — начале 4 веков. По преданию, она родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Варвара отличалась красотой, и отец решил запереть ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В период заточения девушка смотрела в окно, изучала открывавшийся ей мир и предавалась размышлениям. В результате Варвара самостоятельно пришла к выводу, что все сущее мог создать только один Творец.

Наконец Диоскор решил выпустить дочь из башни, чтобы подготовить к замужеству. Варвара, воспользовавшись свободой, тут же приняла крещение у местных христиан. Узнав об этом, отец-язычник разгневался и приказал пытать девушку: ее бичевали воловьими жилами и растирали раны власяницей. В довершение всего правитель города дал Диоскору право совершить суд над Варварой, и отец собственными руками обезглавил дочь. Вместе с Варварой казнили еще одну мученицу — святую Иулианию, которая, сраженная стойкостью девушки, сама объявила себя христианкой. Спустя некоторое время на Диоскора обрушился гнев Божий — его убило молнией.

Православные люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, которая в христианстве считается наказанием. Также мученицу называли своей заступницей все женщины — особенно беременные, просившие её о здоровье для себя и ребёнка. Варварин день считался бабьим праздником.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», — подмечали люди этапы формирования зимника.

Звёзды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее тёмным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», — говорили в народе.

Именины в этот день
Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна

Источник: calend.ru

17 декабря 2020 Варварины морозы именины история праздник
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