С Днем святой Варвары чудесные светлые поздравления 17 декабря 2020 года

День святой Варавары по католическому литургическому календарю приходится на 17 декабря. Память святой почитается за страдания и мучения, которые она понесла за веру в Христа. Легенда гласит, что бежать от истязателей ей помогал сам Бог, к которому она обращалась с молитвами, и перед ней даже расступилась гора, чтобы спрятать её от погони. Страшный гнев её отца Диоскора и уговоры правителя Мартиана, обещавшего девушке за отречение разные земные блага, не смогли заставить Варвару поклоняться языческим богам. За свою непреклонность святая была жестоко наказана, её повесили на дереве и отсекли голову.
Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.
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В День заступницы Варвары
Я хочу Вам пожелать,
Чаще чтоб людей хороших
Приходилось Вам встречать.
Чтоб заступница святая
Вас от бед уберегла,
И в делах всех, непременно
Разобраться помогла.
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Поздравления, Варвара,
В именинный день тебе.
Пусть Святая помогает
Мудрой быть лишь по судьбе.
Пусть она тебя хранит
От обид и горя,
Дарит силы и любовь,
С гордостью всегда носи
Имя столь прекрасное.
Пусть искрятся только счастьем
Очи твои ясные.
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Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.
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Поздравляю я, Варвара,
С днем прекрасным именин.
И достичь желаю в жизни
Я тебе больших вершин.
Пусть святая помогает,
В жизни за руку ведет.
От проблем тебя укроет,
Помощь в жизни пусть дает.
Чтоб жила ты только в счастье,
Понимании и любви.
Будут силы пусть и вера
Воплотить мечты свои.
***
В день Святой Варвары вам
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Силы в жизни вам дает
Мудрая Святая.
Будет искренней молитва
И душа простая.
***
В день Варварушки святой
Пожелаю я терпенья,
Крепость духа и смиренье.
Пусть Варвара защитит
От врагов и темных мыслей,
Веру в Бога укрепит
И подарит тягу к жизни!
***
С Днем святой Варвары поздравляю!
Блага пусть по жизни окружают,
Пусть душа спокойствием цветет.
Небеса пускай прозрачны будут,
Исполняются твои мечты.
Бог тебя пусть не осудит,
Дарит море теплоты.
***
Как у нашей, у Варвары, покровитель свой святой
И ее мы поздравляем с этой датой непростой.
И не праздник вроде это, день как день, и ночь как ночь...
Но, Варварушка святая, дочке счастья напророчь!
***
Поздравления, Варвара,
В именинный день прими,
Я тебе желаю счастья,
Покровительница нежно
За руку пускай ведет,
Все поможет и подскажет,
Верный пусть совет дает.
***
Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!
Очаровывают всех!
Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!
***
Пусть Варварушка святая
От греха оберегает,
От злодеев защитит.
Пусть всегда она незримо
Наблюдает за тобой,
Чтобы сделать жизнь счастливой,
Поселить в душе покой!
Источник: pozdravok.ru