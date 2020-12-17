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С Днем святой Варвары чудесные светлые поздравления 17 декабря 2020 года

08:20 17.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

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День святой Варавары по католическому литургическому календарю приходится на 17 декабря
Сюжет: Православные обряды
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С Днем святой Варвары чудесные светлые поздравления 17 декабря 2020 годаКакой церковный праздник сегодня? Обычаи и народные приметы православного дня 17 декабря 2020 годаЕщё 516 новостей

День святой Варавары по католическому литургическому календарю приходится на 17 декабря. Память святой почитается за страдания и мучения, которые она понесла за веру в Христа. Легенда гласит, что бежать от истязателей ей помогал сам Бог, к которому она обращалась с молитвами, и перед ней даже расступилась гора, чтобы спрятать её от погони. Страшный гнев её отца Диоскора и уговоры правителя Мартиана, обещавшего девушке за отречение разные земные блага, не смогли заставить Варвару поклоняться языческим богам. За свою непреклонность святая была жестоко наказана, её повесили на дереве и отсекли голову.

Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

***

В День заступницы Варвары
Я хочу Вам пожелать,
Чаще чтоб людей хороших
Приходилось Вам встречать.

Чтоб заступница святая
Вас от бед уберегла,
И в делах всех, непременно
Разобраться помогла.

***

Поздравления, Варвара,
В именинный день тебе.
Пусть Святая помогает
Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит
От обид и горя,
Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи
Имя столь прекрасное.
Пусть искрятся только счастьем
Очи твои ясные.

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

Поздравляю я, Варвара,
С днем прекрасным именин.
И достичь желаю в жизни
Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,
В жизни за руку ведет.
От проблем тебя укроет,
Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,
Понимании и любви.
Будут силы пусть и вера
Воплотить мечты свои.

***

В день Святой Варвары вам
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает
Мудрая Святая.
Будет искренней молитва
И душа простая.

***

В день Варварушки святой
Пожелаю я терпенья,

Чтоб наполнил жизнь покой,
Крепость духа и смиренье.

Пусть Варвара защитит
От врагов и темных мыслей,
Веру в Бога укрепит
И подарит тягу к жизни!

***

С Днем святой Варвары поздравляю!

Пусть она тебя от горя бережет,
Блага пусть по жизни окружают,
Пусть душа спокойствием цветет.

Небеса пускай прозрачны будут,
Исполняются твои мечты.
Бог тебя пусть не осудит,
Дарит море теплоты.

***

Как у нашей, у Варвары, покровитель свой святой
И ее мы поздравляем с этой датой непростой.
И не праздник вроде это, день как день, и ночь как ночь...
Но, Варварушка святая, дочке счастья напророчь!

***

Поздравления, Варвара,
В именинный день прими,
Я тебе желаю счастья,

Сил, надежды и любви.

Покровительница нежно
За руку пускай ведет,
Все поможет и подскажет,
Верный пусть совет дает.

***

Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары
Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!

***

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,
От греха оберегает,
От злодеев защитит.

Пусть всегда она незримо
Наблюдает за тобой,
Чтобы сделать жизнь счастливой,
Поселить в душе покой!

Источник: pozdravok.ru

17 декабря 2020 День святой Варвары поздравления стихи
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