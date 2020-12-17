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Сегодня, 17 декабря Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

10:20 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и двуличного общества.

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Символом Дня стал Красный зонт

Ежегодно, начиная с 2003 года, 17 декабря в разных странах отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (International Day to End Violence Against Sex Workers), инициатором проведения которого выступила международная организация «Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников» (Sex Workers’ Rights Advocacy Network, SWAN).

У этой даты, призванной обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг, есть своя традиция, получившая название «Марш красных зонтов» (March of the Red Umbrellas). В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работников выходят на улицы с красными зонтами.

Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и двуличного общества. Впервые красный зонт как символ сопротивления возник в 2001 году в Венеции на Первом всемирном конгрессе секс-работников.

На этом конгрессе представители Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, США, Италии, Германии и других стран рассказывали о том, как они борются за гражданские права секс-работников. А затем представительницы древнейшей профессии прошлись по улицам Венеции с красными зонтами и мегафонами, привлекая внимание общественности к проблеме нарушения прав человека.

С 2005 года Международный комитет по правам секс-работников в Европе стал использовать красный зонт как символ сопротивления дискриминации. «Марш красных зонтов», зародившись как идея, с каждым годом становится все более глобальным символом прав секс-работников. А сам праздник отмечается все в большем количестве стран.

Источник: calend.ru

17 декабря 2020 история красный зонт Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости праздник
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