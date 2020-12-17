17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России: История важной даты

Фельдъегерь (от нем. Feldjager) — военный курьер по доставке важнейших государственных документов.

Одной из главных задач службы была и остается оперативная доставка и гарантированная сохранность отправлений особой важности

17 декабря в России отмечается День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Фельдъегерь (от нем. Feldjager) — военный курьер по доставке важнейших государственных документов.

Одним из первых Указов императора Павла I после восхождения его на российский престол в ноябре 1796 года был Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса, изданный 17 декабря 1796 года. Сегодня эта дата считается Днём образования Российской фельдъегерской связи.

Создание фельдъегерского корпуса стало одним из этапов реформы Павла I, проводимой императором в армии, аппарате государственного управления, а также и в военно-курьерской связи. Это была специальная воинская часть, в задачи которой входило выполнение поручений по связи, а также специальных поручений императора. Штат первой части состоял из 1 офицера и 13 фельдъегерей.

Начав практически выполнять императорские поручения, фельдъегерская служба сразу попала в атмосферу чрезвычайной занятости — доставка важнейших правительственных документов во все уголки России и за границу, а также выполнение многочисленных личных поручений императора требовали значительных усилий и времени. Буквально в первые дни стало понятно, что необходимо расширение штата военных курьеров.

Новый штат был набран из личного состава Лейб-гвардии Кавалергардского полка, в который подбирались самые рослые и красивые люди, а также за счет унтер-офицеров Лейб-гвардии Измайловского, Преображенского и Семеновского полков.

На протяжении последующих десятилетий службы и вплоть до наших дней фельдъегерский корпус рос, переоснащался, и ни разу со дня основания фельдъегерская служба не прекращала свою деятельность, даже во время Октябрьской революции 1917 года и Великой Отечественной войны.

Задачи Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России), которая является федеральной службой в структуре федеральных органов исполнительной власти РФ, определены в Положении о Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ № 1074 «Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации» от 13 августа 2004 года.

В соответствии с Положением, в задачи службы входит оперативная доставка и гарантированная сохранность отправлений особой важности; доставка корреспонденции за рубеж; доставка корреспонденции глав зарубежных государств и глав правительств зарубежных государств, органов государственной власти государств — участников Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи; доставка корреспонденции органов Содружества Независимых Государств, расположенных на территории Российской Федерации и другие. Подчиняется служба непосредственно Президенту России.

Источник: calend.ru