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Поздравления с Днем сотрудников Государственной фельдъегерской службы России в чудесных стихах 17 декабря 2020 года

08:50 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящее время Государственную фельдъегерскую службу России возглавляет генерал-полковник Г.А. Корниенко.

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В этот день принято поздравлять правительственных и военных курьеров, занимающихся доставкой важной секретной документации

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России назначен на 17 декабря постановлением Правительства РФ от 29.10.1996 г. В этот день принято поздравлять правительственных и военных курьеров, занимающихся доставкой важной секретной документации. В России эта служба находится в прямом подчинении у Президента Российской Федерации. Фельдъегерская служба берет свое начало с 1796 года, после восшествия на престол императора Павла I. Задачи службы с того времени существенно не изменились. Функции фельдъегерской службы Российской Федерации включают доставку различных избирательных документов, документов глав и правительства зарубежных государств, документов Центрального Банка России. В настоящее время Государственную фельдъегерскую службу России возглавляет генерал-полковник Г.А. Корниенко.

***

Вы — особенная почта,

А доставка только срочно,
В форму вы всегда одеты,
Ведь в портфеле — госсекреты.

Мы желаем счастья вам,
Да удача по пятам,
В ногу с вами чтоб шагала,
Никогда не отставала.

Богатырского здоровья,

Сердца, полного любовью,
И удачи, и терпенья,
От начальства — поощренья!

А в семье — любви и мира,
Чтоб уютная квартира
Вас ждала по вечерам,
Рады были вы гостям!

***

Наша фельдъегерская служба —
Это орган очень нужный,
И лишь ответственные люди
Работать в органе сём будут!
И пусть работа непростая,
Вы точно справитесь, я знаю!
Пусть документы без проблем
Будут отправлены лишь тем,

Кому они очень нужны,
Кому действительно важны!
Пускай легко проходит служба
И коллектив ваш будет дружным,
Чтоб на работе каждый час
Всегда лишь радовал всех вас!

***

Фельдъегерь — это посланий знаток,

В документах важных знает толк,
Умеет тайны свято хранить,
Родине пользу, добро приносить.

Желаем удачи в ваших трудах,
Счастья и радости в глазах,
В работе выдержки и чести,
Пусть жизнь никогда не стоит на месте!

***

C Днем фельдъегерской службы России!
Ваша служба ответственна очень.
Ведь зависит от ваших усилий
Прилетит ли в срок важная почта.

Вам желаем успеха большого,
Достижений отличных немало.
Чтобы не было в жизни плохого,
Лишь звезда мира, счастья сияла!

***

Фельдъегерскую службу поздравляю
И всех сотрудников ее.
Вам только высших благ желаю,
Чтоб окружали счастье и тепло.

Работа будет пусть успешной,
Семья цветет в большой любви.
И жизнь течет пускай неспешно,

И пусть сбываются мечты.

***

Вся фельдъегерская служба
Праздник отмечает.
Вас, отважные ребята,
Нынче поздравляем.

Пусть летит по назначенью
Ваш секретный документ.

Пусть счастливым и здоровым
Будет весь ваш контингент.

***

Я фельдъегерскую службу
Нынче поздравляю.
И связистам нашим
Счастья и добра желаю.

Чтоб везло во всем всегда,

И вас всех, ребята,
Только радовала очень
За труды зарплата.

***

Фельдъегерская служба,
Сегодня праздник ваш.
Являете в доставке
Вы высший пилотаж.

Пускай летят послания,
Что для страны важны.
Желаем, чтоб здоровы,
Счастливы были вы.

Вам в праздник пожелаем
Хороших новостей,
Чтоб было в жизни больше
Торжественных вестей.

***

Фельдъегерь, ты документы важные доставляешь,
Государству на верность присягаешь.
Желаем моральных, физических сил,
Чтоб службой пользу стране приносил!

Пусть благодарными будут труды,
Успехов тебе, любви, доброты,
Пусть мир господствует и братство,

Дружба, гуманность, культур богатство!

***

Ваш труд очень важен и ценен,
В пути пусть вас Бог бережет.
Ведь важные сообщения,
Доставить вы взялись в срок.

Пускай на дороге вашей —
Преграды вам не встречать.

О безопасности нашей,
Вовек, вам не забывать.

Ваш вклад в наше общее дело,
Бесценен и очень велик.
Так делайте очень умело,
Работу свою вы в миг.

Источник: pozdravok.ru

17 декабря 2020 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России поздравления стихи Президент ЦБ РФ
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C Днем фельдъегерской службы России!

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