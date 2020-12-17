Поздравления с Днем сотрудников Государственной фельдъегерской службы России в чудесных стихах 17 декабря 2020 года

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России назначен на 17 декабря постановлением Правительства РФ от 29.10.1996 г. В этот день принято поздравлять правительственных и военных курьеров, занимающихся доставкой важной секретной документации. В России эта служба находится в прямом подчинении у Президента Российской Федерации. Фельдъегерская служба берет свое начало с 1796 года, после восшествия на престол императора Павла I. Задачи службы с того времени существенно не изменились. Функции фельдъегерской службы Российской Федерации включают доставку различных избирательных документов, документов глав и правительства зарубежных государств, документов Центрального Банка России. В настоящее время Государственную фельдъегерскую службу России возглавляет генерал-полковник Г.А. Корниенко.
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Вы — особенная почта,
В форму вы всегда одеты,
Ведь в портфеле — госсекреты.
Мы желаем счастья вам,
Да удача по пятам,
В ногу с вами чтоб шагала,
Никогда не отставала.
Богатырского здоровья,
И удачи, и терпенья,
От начальства — поощренья!
А в семье — любви и мира,
Чтоб уютная квартира
Вас ждала по вечерам,
Рады были вы гостям!
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Наша фельдъегерская служба —
Это орган очень нужный,
И лишь ответственные люди
Работать в органе сём будут!
И пусть работа непростая,
Вы точно справитесь, я знаю!
Пусть документы без проблем
Будут отправлены лишь тем,
Кому действительно важны!
Пускай легко проходит служба
И коллектив ваш будет дружным,
Чтоб на работе каждый час
Всегда лишь радовал всех вас!
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Фельдъегерь — это посланий знаток,
Умеет тайны свято хранить,
Родине пользу, добро приносить.
Желаем удачи в ваших трудах,
Счастья и радости в глазах,
В работе выдержки и чести,
Пусть жизнь никогда не стоит на месте!
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C Днем фельдъегерской службы России!
Ваша служба ответственна очень.
Ведь зависит от ваших усилий
Прилетит ли в срок важная почта.
Вам желаем успеха большого,
Достижений отличных немало.
Чтобы не было в жизни плохого,
Лишь звезда мира, счастья сияла!
***
Фельдъегерскую службу поздравляю
И всех сотрудников ее.
Вам только высших благ желаю,
Чтоб окружали счастье и тепло.
Работа будет пусть успешной,
Семья цветет в большой любви.
И жизнь течет пускай неспешно,
***
Вся фельдъегерская служба
Праздник отмечает.
Вас, отважные ребята,
Нынче поздравляем.
Пусть летит по назначенью
Ваш секретный документ.
Будет весь ваш контингент.
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Я фельдъегерскую службу
Нынче поздравляю.
И связистам нашим
Счастья и добра желаю.
Чтоб везло во всем всегда,
Только радовала очень
За труды зарплата.
***
Фельдъегерская служба,
Сегодня праздник ваш.
Являете в доставке
Вы высший пилотаж.
Пускай летят послания,
Что для страны важны.
Желаем, чтоб здоровы,
Счастливы были вы.
Вам в праздник пожелаем
Хороших новостей,
Чтоб было в жизни больше
Торжественных вестей.
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Фельдъегерь, ты документы важные доставляешь,
Государству на верность присягаешь.
Желаем моральных, физических сил,
Чтоб службой пользу стране приносил!
Пусть благодарными будут труды,
Успехов тебе, любви, доброты,
Пусть мир господствует и братство,
***
Ваш труд очень важен и ценен,
В пути пусть вас Бог бережет.
Ведь важные сообщения,
Доставить вы взялись в срок.
Пускай на дороге вашей —
Преграды вам не встречать.
Вовек, вам не забывать.
Ваш вклад в наше общее дело,
Бесценен и очень велик.
Так делайте очень умело,
Работу свою вы в миг.
Источник: pozdravok.ru