Поздравления с Днем сотрудников Государственной фельдъегерской службы России в чудесных стихах 17 декабря 2020 года

В этот день принято поздравлять правительственных и военных курьеров, занимающихся доставкой важной секретной документации

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России назначен на 17 декабря постановлением Правительства РФ от 29.10.1996 г. В этот день принято поздравлять правительственных и военных курьеров, занимающихся доставкой важной секретной документации. В России эта служба находится в прямом подчинении у Президента Российской Федерации. Фельдъегерская служба берет свое начало с 1796 года, после восшествия на престол императора Павла I. Задачи службы с того времени существенно не изменились. Функции фельдъегерской службы Российской Федерации включают доставку различных избирательных документов, документов глав и правительства зарубежных государств, документов Центрального Банка России. В настоящее время Государственную фельдъегерскую службу России возглавляет генерал-полковник Г.А. Корниенко.

***

Вы — особенная почта,



А доставка только срочно,В форму вы всегда одеты,Ведь в портфеле — госсекреты.

Мы желаем счастья вам,

Да удача по пятам,

В ногу с вами чтоб шагала,

Никогда не отставала.

Богатырского здоровья,



Сердца, полного любовью,И удачи, и терпенья,От начальства — поощренья!

А в семье — любви и мира,

Чтоб уютная квартира

Вас ждала по вечерам,

Рады были вы гостям!

***

Наша фельдъегерская служба —

Это орган очень нужный,

И лишь ответственные люди

Работать в органе сём будут!

И пусть работа непростая,

Вы точно справитесь, я знаю!

Пусть документы без проблем

Будут отправлены лишь тем,



Кому они очень нужны,Кому действительно важны!Пускай легко проходит службаИ коллектив ваш будет дружным,Чтоб на работе каждый часВсегда лишь радовал всех вас!

***

Фельдъегерь — это посланий знаток,



В документах важных знает толк,Умеет тайны свято хранить,Родине пользу, добро приносить.

Желаем удачи в ваших трудах,

Счастья и радости в глазах,

В работе выдержки и чести,

Пусть жизнь никогда не стоит на месте!

***

C Днем фельдъегерской службы России!

Ваша служба ответственна очень.

Ведь зависит от ваших усилий

Прилетит ли в срок важная почта.

Вам желаем успеха большого,

Достижений отличных немало.

Чтобы не было в жизни плохого,

Лишь звезда мира, счастья сияла!

***

Фельдъегерскую службу поздравляю

И всех сотрудников ее.

Вам только высших благ желаю,

Чтоб окружали счастье и тепло.

Работа будет пусть успешной,

Семья цветет в большой любви.

И жизнь течет пускай неспешно,



И пусть сбываются мечты.

***

Вся фельдъегерская служба

Праздник отмечает.

Вас, отважные ребята,

Нынче поздравляем.

Пусть летит по назначенью

Ваш секретный документ.



Пусть счастливым и здоровымБудет весь ваш контингент.

***

Я фельдъегерскую службу

Нынче поздравляю.

И связистам нашим

Счастья и добра желаю.

Чтоб везло во всем всегда,



И вас всех, ребята,Только радовала оченьЗа труды зарплата.

***

Фельдъегерская служба,

Сегодня праздник ваш.

Являете в доставке

Вы высший пилотаж.

Пускай летят послания,

Что для страны важны.

Желаем, чтоб здоровы,

Счастливы были вы.

Вам в праздник пожелаем

Хороших новостей,

Чтоб было в жизни больше

Торжественных вестей.

***

Фельдъегерь, ты документы важные доставляешь,

Государству на верность присягаешь.

Желаем моральных, физических сил,

Чтоб службой пользу стране приносил!

Пусть благодарными будут труды,

Успехов тебе, любви, доброты,

Пусть мир господствует и братство,



Дружба, гуманность, культур богатство!

***

Ваш труд очень важен и ценен,

В пути пусть вас Бог бережет.

Ведь важные сообщения,

Доставить вы взялись в срок.

Пускай на дороге вашей —

Преграды вам не встречать.



О безопасности нашей,Вовек, вам не забывать.

Ваш вклад в наше общее дело,

Бесценен и очень велик.

Так делайте очень умело,

Работу свою вы в миг.

Источник: pozdravok.ru