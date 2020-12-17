Мужественные поздравления в День Ракетных войск стратегического назначения 17 декабря 2020 года

День Ракетных войск стратегического назначения отмечают 17 декабря

День Ракетных войск стратегического назначения отмечают 17 декабря. Праздник был принят 31 мая 2006 года указом Президента Российской Федерации В.В. Путина №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации», отменяющий предыдущий указ № 1239 от 10 декабря 1995 года «Об установлении Дня Ракетных войск стратегического назначения и Дня Военно-космических сил». До этого праздник отмечали Свое начало Ракетные войска берут с 1959 года. Следующей знаковой датой этого вида войск стал 1997 год, когда состоялось объединение Ракетных войск стратегического назначения, войск Противовоздушной обороны ВС РФ и Военно-космических сил, войск ракетно-космической обороны. В 2001 году от Ракетных войск стратегического назначения отделились Космические войска.

***

Пришла зима, пришли морозы



И праздник «ядерных» мужчин,Что защитят нас от угрозыИ не обидят без причин.

Пусть будет мирным грозный атом,

Пусть дремлет враг в чужом краю,

Пусть снятся матери солдатам,

Пусть любят Родину свою.

Спокоен мир и спят ракеты,



Спокойно спят у наших стен.Я завершить хочу на этом —С днем воина РВСН.

***

С Днем войск ракетных поздравляю!

Вам силы, выдержки желаю,

Здоровья, любящих семей,

Спокойных, мирных, ярких дней!

Пусть только счастье в дом стучится,

Невзгод вовеки не случится,

А в развеселый этот час

Пусть все вокруг обнимут вас!

***

Поздравляю с Днём Ракетных войск стратегического назначения. Желаю каждый день совершать точный пуск своих идей в самую точку успеха, желаю никогда не терять своей уверенности и отваги, желаю больших прорывов в деятельности и больших побед на жизненном пути.

***

Сегодня день Ракетных войск



Особого значения,Мы тех, кто связан с этим днем,Поздравим без сомнения,Желаем целей достигать,Быть точными и смелыми,И никогда не сожалетьО том, что уже сделано!

***

С Днем Ракетных войск! Удач, свершений!

Мужества и точности тебе!

Точно и легко сражать мишени

И на службе, и в твоей судьбе!

Главное, чтоб мирным небо было,

Чтоб не приходилось воевать,

Чтобы в небе облачко лишь плыло,

Чтобы солнцу ярко там сиять!

***

РВСН, спешу поздравить вас,

Отважных, замечательных мужчин!

Хочу, чтоб улыбнулись вы сейчас,

Пускай будет для счастья сто причин!

Всех благ хочу сегодня пожелать,

Пусть бодрым будет дух, здоровым — тело,

Всегда желаю целей достигать,



Чтоб удавалось вам легко любое дело!

***

С праздником хочу поздравить

Вас, ракетчики, друзья.

Важность и опасность службы

Словом описать нельзя.

Всем желаю я здоровья,

Больше мирных, теплых дней,



Счастья вам и вашим семьям,Жить пусть станет веселей.

***

Пусть ракетные войска,

Рассекая облака,

Наш покой оберегают,

Если кто-то угрожает.

Всем героям этой службы



Пожелаю крепкой дружбы,В цели метко попадатьИ награды получать!

***

РВСН! Вы гордость и опора,

Боеголовки вам подчинены!

И если к бою вы всегда готовы,

Спокойно спят все жители страны!

А вам покой, пожалуй, и не сниться,

Ведь вы не спите — такова судьба.

Пусть всё же отдых с вами приключится,

Вы переключитесь на час или на два!

Над головою небо будет мирным,

Не пригодится боевой запас.

Сегодня поднимаем мы бокалы,

И стоя за отважных пьём сейчас!

***

Стратегическое назначенье

Имеют ваши смелые ракетные войска.

Что ж, принимайте поздравленье!

Вас всем кричим: «Гип! Гип! Ура!».

Желаем вам побед по жизни,

Желаем быть здоровыми всегда.

Пусть будет мир безукоризнен,



Чтоб процветали лишь ракетные войска.

***

День Ракетных войск сегодня

Отмечает вся страна.

Оборона наша даже

В космосе большом сильна.

Пожелания сил, здоровья

Шлем сегодня вам, бойцы.



Гордость вы и наша сила,Вы — стратеги, храбрецы.

Всем ракетчикам сегодня

Поздравления, салют!

Пусть в достатке, мире, счастье

Годы ваши лишь идут.

Источник: pozdravok.ru