Мужественные поздравления в День Ракетных войск стратегического назначения 17 декабря 2020 года

День Ракетных войск стратегического назначения отмечают 17 декабря. Праздник был принят 31 мая 2006 года указом Президента Российской Федерации В.В. Путина №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации», отменяющий предыдущий указ № 1239 от 10 декабря 1995 года «Об установлении Дня Ракетных войск стратегического назначения и Дня Военно-космических сил». До этого праздник отмечали Свое начало Ракетные войска берут с 1959 года. Следующей знаковой датой этого вида войск стал 1997 год, когда состоялось объединение Ракетных войск стратегического назначения, войск Противовоздушной обороны ВС РФ и Военно-космических сил, войск ракетно-космической обороны. В 2001 году от Ракетных войск стратегического назначения отделились Космические войска.
***
Пришла зима, пришли морозы
Что защитят нас от угрозы
И не обидят без причин.
Пусть будет мирным грозный атом,
Пусть дремлет враг в чужом краю,
Пусть снятся матери солдатам,
Пусть любят Родину свою.
Спокоен мир и спят ракеты,
Я завершить хочу на этом —
С днем воина РВСН.
***
С Днем войск ракетных поздравляю!
Вам силы, выдержки желаю,
Здоровья, любящих семей,
Спокойных, мирных, ярких дней!
Пусть только счастье в дом стучится,
Невзгод вовеки не случится,
А в развеселый этот час
Пусть все вокруг обнимут вас!
***
Поздравляю с Днём Ракетных войск стратегического назначения. Желаю каждый день совершать точный пуск своих идей в самую точку успеха, желаю никогда не терять своей уверенности и отваги, желаю больших прорывов в деятельности и больших побед на жизненном пути.
***
Сегодня день Ракетных войск
Мы тех, кто связан с этим днем,
Поздравим без сомнения,
Желаем целей достигать,
Быть точными и смелыми,
И никогда не сожалеть
О том, что уже сделано!
***
С Днем Ракетных войск! Удач, свершений!
Мужества и точности тебе!
Точно и легко сражать мишени
И на службе, и в твоей судьбе!
Главное, чтоб мирным небо было,
Чтоб не приходилось воевать,
Чтобы в небе облачко лишь плыло,
Чтобы солнцу ярко там сиять!
***
РВСН, спешу поздравить вас,
Отважных, замечательных мужчин!
Хочу, чтоб улыбнулись вы сейчас,
Пускай будет для счастья сто причин!
Всех благ хочу сегодня пожелать,
Пусть бодрым будет дух, здоровым — тело,
Всегда желаю целей достигать,
***
С праздником хочу поздравить
Вас, ракетчики, друзья.
Важность и опасность службы
Словом описать нельзя.
Всем желаю я здоровья,
Больше мирных, теплых дней,
Жить пусть станет веселей.
***
Пусть ракетные войска,
Рассекая облака,
Наш покой оберегают,
Если кто-то угрожает.
Всем героям этой службы
В цели метко попадать
И награды получать!
***
РВСН! Вы гордость и опора,
Боеголовки вам подчинены!
И если к бою вы всегда готовы,
Спокойно спят все жители страны!
А вам покой, пожалуй, и не сниться,
Ведь вы не спите — такова судьба.
Пусть всё же отдых с вами приключится,
Вы переключитесь на час или на два!
Над головою небо будет мирным,
Не пригодится боевой запас.
Сегодня поднимаем мы бокалы,
И стоя за отважных пьём сейчас!
***
Стратегическое назначенье
Имеют ваши смелые ракетные войска.
Что ж, принимайте поздравленье!
Вас всем кричим: «Гип! Гип! Ура!».
Желаем вам побед по жизни,
Желаем быть здоровыми всегда.
Пусть будет мир безукоризнен,
***
День Ракетных войск сегодня
Отмечает вся страна.
Оборона наша даже
В космосе большом сильна.
Пожелания сил, здоровья
Шлем сегодня вам, бойцы.
Вы — стратеги, храбрецы.
Всем ракетчикам сегодня
Поздравления, салют!
Пусть в достатке, мире, счастье
Годы ваши лишь идут.
Источник: pozdravok.ru