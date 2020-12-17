С Днем Варвары искренние и чистые поздравления в стихах 17 декабря 2020 года

День великомученицы Варвары.
Поздравок принять быстрее
Поспешите веселее,
Все равно в подарок сборник.
Я желаю вам веселья,
Чтоб души нашли спасенье,
Чтобы верой были крепки,
Чтоб любовь не стала редкой.
***
В семье язычников родившись,
И, с Христианством обручившись,
В немилость впала Диоскору.
Ее увечили, пытали,
Но исцелял ее Бог раны,
А после смерти, в наказанье,
Убило молнией тиранов.
Она навечно в Царстве Божьем
Надеюсь, обретем мы тоже
Святой Варвары совершенство.
***
Декабрь, день семнадцатый —
Святой Варвары праздник,
Которая за веру
Не побоялась казни.
Её мы помним с радостью,
И теплится надежда,
Что наша вера — правая,
Она спасёт нас грешных.
Вот если б каждый так стоял
За все свои идеи!
Овеян высшим мужеством,
За правду лишь радея!
***
С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,
Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,
Ведь жизнь ее чиста, как снег,
С верой в Христа, с душой для всех!
Пусть в вашей жизни будет свет,
Достойно жить вам много лет
И пусть вам помогает Бог,
***
Великая была Святая,
Не убоявшись ничего,
Она за веру пострадала
И жизнь отдала за неё!
Приняв в душе своей Христа,
Взяла на плечи груз Креста!
Уйдет с чела Варвары тень!
Пусть именинницы не знают
Обид, печалей и невзгод,
И путь Великая Святая
Варвар по жизни бережет!
***
У тебя сегодня именины —
И сигналить буду все машины,
Давая знать, что день в права вступил.
Поэтому хочу сказать о главном,
Живи ты с верой в сердце навсегда,
Не обольщайся перед злым обманом,
И будет счастье у тебя всегда!
Пусть горы пред тобой разойдутся,
И ангелы все вместе соберутся,
Чтобы весь мир свалить к твоим ногам!
***
Варвара святая дева,
И красивой и мудрой была,
Всей душой прославляла Бога,
Не взирая на волю отца.
Защитит от внезапной смерти
Она праведных прихожан,
А святые Варвары мощи
Охраняют пусть Киевлян.
***
В косах Варвариных — цвет луговой,
В сердце огонь и дурман сновидений,
Жизнь изучаешь — главу за главой,
Пусть в именины, Варвара-краса,
Будут баранки и сочные сливы,
И улетает печаль в небеса,
Чтоб навсегда ты осталась счастливой.
***
Святая Варвара признала
Великим Иисуса Христа,
Страдания перенесла.
Желаем в день светлый Варварам
Здоровья, удачи, любви,
И всех исполненья желаний,
Пусть счастливы будут они!
***
Святая Варвара за веру погибла,
Мучителей Вари Господь наказал,
На строгий свой суд убийц он призвал!
Сегодня, в День памяти Варвары святой,
Ты сердце свое для веры открой,
Варваре святой от души помолись,
За мужество, стойкость, ей поклонись!
***
Родилась она в языческой семье,
Христианства от роду не знала,
Только мысли тайные в себе,
От отца свирепого скрывала.
Но молить языческий богов,
Не умела мудрая Варвара,
Но познала Истину, Любовь,
Христианство приняла не даром.
Чтобы миру правду показать,
Лжебогов низвергнуть с пьедестала,
Ты была готова смерть принять,
И в глазах людей святою стала.
***
Святая Варвара к христианству пришла,
Испытала много мучений и зла,
Жизнь отдала за святость, добро,
Она прославила Божьи дела,
Веру несла насколько могла,
Душа ее жива, она нам знак дает,
Что с верой духовность к людям идет!
***
В день Варвары Святой
Желаю мудрости должной,
Не был трудный и сложный.
Пусть всегда доброта
Вас направляет в пути,
И ваших родных теплота
Греет светом любви.
Для счастья много не надо,
Цените, что уже есть,
Столько, что их и не счесть.
***
Декабрь праздниками полон,
Но День Варвары всех святей,
И в этот праздник, чтоб здоровье,
Оно всех благ земных важней!
Еще я в этот чуткий праздник,
Чтобы мечта всегда сбывалась,
Чтобы везло во всех дела.
***
Сегодня праздник — День святой Варвары.
Не испугалась и не отреклась от веры.
Был век ее стремителен и ярок,
Являлась она мужества примером.
Дай Бог нам всем такой же силы духа,
Варвариной дай храбрости, отваги.
Чтоб жили мы и не страшились слухов,
Чтоб просыпались с мыслями о благе.
***
Святая Варвара, тебя пусть хранит
Сегодня ее именины.
От болезней всех она исцелит,
Святую Варвару ты почитай,
Свечу в честь нее зажги в храме.
Всем людям добра ты пожелай,
Здоровья проси своей маме.
***
Пусть в светлый день Святой Варвары,
В работе будет гранд-успех!
На верный путь она нас всех.
Пусть к Рождеству мы не увидим слёзы,
А в доме будет процветать уют.
Так встретим с радостью Варварины морозы,
А детям все подарки раздают.
***
Святая дева много претерпела,
Огнём живительным в душе её горела,
И в дни мучений раны обогрела…
Вас с Днём святой Варвары поздравляю,
Хочу добра и мира пожелать,
И вера ваша пусть вас вдохновляет
Добро творить и счастье даровать.
***
Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.
***
В день Святой Варвары вам
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.
Силы в жизни вам дает
Мудрая Святая.
И душа простая.
***
Поздравляю я, Варвара,
С днем прекрасным именин.
И достичь желаю в жизни
Я тебе больших вершин.
Пусть святая помогает,
От проблем тебя укроет,
Помощь в жизни пусть дает.
Чтоб жила ты только в счастье,
Понимании и любви.
Будут силы пусть и вера
Воплотить мечты свои.
Источник: admeclub.ru