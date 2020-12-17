Предсказание Ванги на 22 декабря 2020 года: Стоит ли ждать роковых событий?

В «день пяти двоек» может появиться новый конфликт между государствами. Он может произойти между крупными странами.

Многие из предсказаний будущего значительно разнятся друг от друга

Дата 22 декабря 2020 года стала поводом для множества астрологов и предсказателей составить всевозможные прогнозы, касающиеся тех событий, которые могут произойти в этот день. Примечательно, что многие из предсказаний будущего значительно разнятся друг от друга. Помимо прогнозов, составленных отечественными астрологами, существуют предсказания от бабы Ванги, которая, согласно многочисленным сведениям, пророчила, что в 2020 году необходимо бояться «дня пяти двоек».

Что произойдёт 22 декабря 2020 года, если начертить натальную карту

Астрологи сообщили, что если начертить натальную карту на 22 декабря 2020 года, то визуально на ней можно наблюдать парад планет, состоящий из Юпитера и Сатурна. Если для описания ситуации воспользоваться описательными и предсказательными практиками, то выяснится, что «день пяти двоек» является датой перемен, завершения эпохи, которая длится в течение двух веков. В связи с этим, астрологи предполагают, что перемены должны коснуться каждого из знаков зодиака.

Юпитер, согласно описательным практикам, является небесным телом, которое отвечает за реализацию планов. Именно он влияет на то, что в мире появляются новые законы и правила. Юпитер оказывает воздействие на отношения между государствами. Сатурн является планетой, отвечающей за ограничение тех или иных вещей. Именно он подталкивает людей к тому, чтобы они развивались и прогрессировали. Небесное тело благоволит тем, кто пытается жить в гармонии с окружающим миром.

Комбинация Юпитера и Сатурна, по словам астрологов, создаёт особую энергию, которая влияет на всех жителей Земли. Предсказатели предполагают, что у людей должно расшириться восприятие и понимание мира. Данный промежуток времени является наиболее благоприятным для Водолеев, которые будут генерировать новые идеи, касающиеся единства все людей, сотрудничества и выгодных взаимоотношений.

С 22 декабря 2020 года начинается эпоха стихии воздуха. Это означает, что люди будут стараться добиваться своего без войн и интриг, а при помощи правильного сотрудничества. Таким образом, человечество начнёт работать на перспективу, желая, чтобы будущее было благоприятным. Самыми великими людьми, начиная с 22 декабря, станут дипломаты, общественные деятели, которые будут действовать, учитывая интерес всего человечества.

Ванга на 22 декабря 2020 года предсказывала роковые события

Пророчество предсказательницы бабы Ваги говорит о «дне пяти двоек», который произойдёт 22 декабря 2020 года. По её словам, это роковая дата, когда весь мир находится в опасности. По её словам, некая «тень» упадёт на Землю. Некоторые толкователи её пророчества говорят о том, что должно произойти неизвестное событие в космосе, которое станет причиной катастрофы планетарного масштаба. Другие исследователи данного вопроса склоняются к мнению, что «тень», названная Вангой, является синонимом слова «угроза».

Например, астролог из Армении Люся Акопян сообщила широкой общественности, что 22 декабря 2020 года не следует бояться, так как никакого конца света в эти дни произойти не должно. Тем временем, люди, что верят в пророчества Ванги, уверены, что она предсказала пандемию коронавирусной инфекции, от которой у человечества не будет лекарства. Они предполагают, что новый вирус является страшным наказанием для человечества, которое должно одуматься и прекратить совершать греховные поступки.

В качестве аргумента сторонники данной версии приводят тот факт, что именно в «день пяти двоек» 22 февраля 2020 года в Италии произошло масштабное заражение вирусом COVID-19. Данное событие является особенным, так как, начиная с этих самых пор, инфекция начала быстро распространятся по странам Европы. По поводу 22 декабря 2020 года, сторонники правдивости предсказания Ванги считают, что «тенью» является парад планет, в котором примут участие Юпитер и Сатурн.

Что говорят российские астрологи по поводу «дня пяти двоек» 22 декабря 2020 года

Российский астролог Светлана Драган, занимающаяся прогнозированием ключевых событий, происходящих на мировой арене, сообщила, что может произойти 22 декабря 2020 года. По её словам, в «день пяти двоек» может появиться новый конфликт между государствами. Он может произойти между крупными странами. Например, становление президентом Соединённых Штатов Америки Джона Байдена может привести к ухудшению отношений между некоторыми странами.

Продолжение пандемии коронавирусной инфекции приведёт к тому, что мировая экономика начнёт испытывать большие проблемы. Таким образом, 22 декабря 2020 года может произойти обвал бирж, из-за чего общество может погрузиться в первобытный хаос и вернуться к общинному строю. Помимо этого, существует большая вероятность возникновения новых конфликтов на Ближнем Востоке на религиозной почве. Большую роль в грядущем хаосе может сыграть Китайская Народная Республика, которая может решиться на войну за коллапса экономики.

Источник: 1rre.ru