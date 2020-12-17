Главные запреты в праздник святой Варвары 17 декабря 2020 года: День святой Варвары считается «бабьим»

День святой Варвары — еще один праздник, в которой девушки нарушали церковные запреты, и стремились погадать на суженого. Под подушку на ночь клали три лавровых листа, чтобы жених приснился.

Варвара Илиопольская вошла в библейские сказания как верующая мученица, которую обезглавил родной отец

Ежегодно 17 декабря православная церковь чтит память святой мученицы Варвары Илиопольской. Праздник не двунадесятый, но считается верующими особенно значимым. На Руси Варварин день называли «бабьим», а потому дата имеет массу традиций, народных примет и запретов именно для женщин.

История Дня святой Варвары: чем прославилась мученица

Варвара Илиопольская вошла в библейские сказания как верующая мученица, которую обезглавил родной отец. Девушка была очень красива, из-за чего с юных лет была заточена в высокую башню. Строгие родители желали скрыть дочь от посторонних глаз, чтобы никому она не приглянулась без их ведома.

Когда пришло время выдавать девушку замуж, ее выпустили, но было слишком поздно: находясь долгое время в одиночестве, Варвара открывала свое сердце Богу, много молилась, ничего толком не зная о христианстве, но следуя по велению сердца и являющихся ей во сне ангелов.

Из заточения девушка вышла крепко убежденной в своей вере, что не понравилась отцу-язычнику. Варвара приняла крещение у местных христиан в тайне от семьи, что еще больше разгневало ее родителей.

Долгое время отец истязал дочь всевозможными пытками, получив благословение правителя Финикии, ненавидящего христиан, но заставить ее отречься от Бога так и не смог. Казнена Варвара была путем усекновения головы. И палачом выступил ее родной отец. Позже жестокого родителя настигла кара небесная — его убило молнией.

В народе считается, что именно образ Варвары, красавицы, заключенной в башне, стал прототипом героини сказки о принцессе Рапунцель. Женщины с давних времен считают Варвару «бабьей» заступницей. Также святая покровительствует морякам, путешественникам и работникам торговли.

Традиции на День святой Варвары: что нужно делать 17 декабря 2020 года

День святой Варвары во времена Руси считался «бабьим», а потому и традиции, приметы и запреты праздника касались в своем большинстве именно женщин. Девушки в праздник спешили в храм, чтобы помолиться мученице и попросить ее покровительства. Молили о скором замужестве или об окончании жизненных испытаний.

Не оставались в стороне и взрослые женщины. Святую они молили о здоровье своих детей и близких, о мире в семье, о благосклонности мужей, которые в те времена могли быть особенно жестокими по отношению к женам.

Мужчины не оставались в стороне. Варвару своей покровительницей считали также ремесленники, а потому многие шли в храм просить святую о достатке и удачи в выбранной работе. Считалось, что мученица в «свой» праздник услышит всех, кто придет к ней с открытым сердцем и чистой душой.

Традиционно на Варвару готовили вареники с маком. Православные всегда в декабре держат пост перед Рождеством, а потому масштабное празднование категорически запрещено. Во многих семьях варили ритуальную кашу без масла и других добавок. Ее остатки выставляли ночью на мороз, чтобы после, по гладкости и толщине ледовой корки, предсказать удачу или неудачу в следующем году.

День святой Варвары — еще один праздник, в которой девушки нарушали церковные запреты, и стремились погадать на суженого. Под подушку на ночь клали три лавровых листа, чтобы жених приснился.

Гадали на Варвару и замужние дамы. В центр листа бумаги, разделенного пополам, сыпали жменю любой крупы, задавая при этом волнующий вопрос. Если рассыпалась крупа вправо, то ответ считался положительным, влево — отрицательным, а в центре — непонятным. Задать тот же вопрос в последнем случае гадающей предлагалось через год, так как сейчас ее проблема не имеет никакого точного решения.

Что запрещено делать в День святой Варвары

Народные суеверия гласят, что в Варварин день женщинам не стоит тратить время на работу по дому и на рукоделие. Запрещены вышивание, вязание, стирка, уборка, глажка и другие занятия. Разрешено девушкам на Руси было прясть, но для современных представительниц прекрасного пола это исключение уже совсем не актуально.

Источник: 1rre.ru