Главные запреты в праздник святой Варвары 17 декабря 2020 года: День святой Варвары считается «бабьим»

Ежегодно 17 декабря православная церковь чтит память святой мученицы Варвары Илиопольской. Праздник не двунадесятый, но считается верующими особенно значимым. На Руси Варварин день называли «бабьим», а потому дата имеет массу традиций, народных примет и запретов именно для женщин.
История Дня святой Варвары: чем прославилась мученица
Варвара Илиопольская вошла в библейские сказания как верующая мученица, которую обезглавил родной отец. Девушка была очень красива, из-за чего с юных лет была заточена в высокую башню. Строгие родители желали скрыть дочь от посторонних глаз, чтобы никому она не приглянулась без их ведома.
Когда пришло время выдавать девушку замуж, ее выпустили, но было слишком поздно: находясь долгое время в одиночестве, Варвара открывала свое сердце Богу, много молилась, ничего толком не зная о христианстве, но следуя по велению сердца и являющихся ей во сне ангелов.
Из заточения девушка вышла крепко убежденной в своей вере, что не понравилась отцу-язычнику. Варвара приняла крещение у местных христиан в тайне от семьи, что еще больше разгневало ее родителей.
Долгое время отец истязал дочь всевозможными пытками, получив благословение правителя Финикии, ненавидящего христиан, но заставить ее отречься от Бога так и не смог. Казнена Варвара была путем усекновения головы. И палачом выступил ее родной отец. Позже жестокого родителя настигла кара небесная — его убило молнией.
В народе считается, что именно образ Варвары, красавицы, заключенной в башне, стал прототипом героини сказки о принцессе Рапунцель. Женщины с давних времен считают Варвару «бабьей» заступницей. Также святая покровительствует морякам, путешественникам и работникам торговли.
Традиции на День святой Варвары: что нужно делать 17 декабря 2020 года
День святой Варвары во времена Руси считался «бабьим», а потому и традиции, приметы и запреты праздника касались в своем большинстве именно женщин. Девушки в праздник спешили в храм, чтобы помолиться мученице и попросить ее покровительства. Молили о скором замужестве или об окончании жизненных испытаний.
Не оставались в стороне и взрослые женщины. Святую они молили о здоровье своих детей и близких, о мире в семье, о благосклонности мужей, которые в те времена могли быть особенно жестокими по отношению к женам.
Мужчины не оставались в стороне. Варвару своей покровительницей считали также ремесленники, а потому многие шли в храм просить святую о достатке и удачи в выбранной работе. Считалось, что мученица в «свой» праздник услышит всех, кто придет к ней с открытым сердцем и чистой душой.
Традиционно на Варвару готовили вареники с маком. Православные всегда в декабре держат пост перед Рождеством, а потому масштабное празднование категорически запрещено. Во многих семьях варили ритуальную кашу без масла и других добавок. Ее остатки выставляли ночью на мороз, чтобы после, по гладкости и толщине ледовой корки, предсказать удачу или неудачу в следующем году.
День святой Варвары — еще один праздник, в которой девушки нарушали церковные запреты, и стремились погадать на суженого. Под подушку на ночь клали три лавровых листа, чтобы жених приснился.
Гадали на Варвару и замужние дамы. В центр листа бумаги, разделенного пополам, сыпали жменю любой крупы, задавая при этом волнующий вопрос. Если рассыпалась крупа вправо, то ответ считался положительным, влево — отрицательным, а в центре — непонятным. Задать тот же вопрос в последнем случае гадающей предлагалось через год, так как сейчас ее проблема не имеет никакого точного решения.
Что запрещено делать в День святой Варвары
Народные суеверия гласят, что в Варварин день женщинам не стоит тратить время на работу по дому и на рукоделие. Запрещены вышивание, вязание, стирка, уборка, глажка и другие занятия. Разрешено девушкам на Руси было прясть, но для современных представительниц прекрасного пола это исключение уже совсем не актуально.
Источник: 1rre.ru