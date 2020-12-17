Новогодний маникюр 2021: Яркие идеи и тенденции в нейл-индустрии на грядущий год

Самой модной комбинацией в этом Новом году станет сочетание черного и золотого.

Аккуратные ноготки ‒ визитная карточка представительниц прекрасного пола

К середине декабря у многих девушек уже готово новогоднее платье, прическа и есть пара идей для макияжа, а вот о маникюре многие думают в последний момент. И даже если запись к мастеру была сделана ещё месяц назад, скорее всего, девушка приходит без вариантов дизайна. А ведь именно аккуратные ноготки ‒ визитная карточка представительниц прекрасного пола.

Основные тенденции в маникюре на 2021 год

Символ грядущего Нового года ‒ Белый Металлический Бык. Этот знак зодиака довольно привередливый и строптивый, ему нравятся далеко не все идеи нейл-арта. Так, Бык обожает, когда ноготки покрыты белым или серым цветом, нюдовыми оттенками. То есть всё, что может сочетаться с цветами благородных металлов. Поэтому лучшим вариантом новогоднего дизайна станут нейтральные оттенки, которые сочетаются с грамотным оригинальным дизайном.

Светлые тона очень хорошо сочетать с блестящими, мерцающими и металлизированными деталями. Так, отличным вариантом станет серебристая или золотая фольга, глиттер, голограммы. Благодаря современным возможностям нейл-арта эти маленькие детали помогут создать оригинальные узоры, рисунки.

Ещё один беспроигрышный вариант ‒ золотой маникюр. Это могут быть как незначительные яркие детали, так и полностью золотые ноготки. Особенно изысканно будет смотреться дизайн, где золото сочетается с белым или полупрозрачным покрытием.

Однако самой модной комбинацией в этом Новом году станет сочетание черного и золотого.

Эти тона создают яркие образы. В качестве основы можно взять однотонный лак, а можно все ногти выложить блестками или бульонками соответствующих тонов.

Идеи новогоднего маникюра со стразами

В новогоднюю ночь можно позволить себе блестеть. Поэтому девушки нередко выбирают праздничный маникюр, в котором акцент делается на стразы и блестки.

Лучше всего украсить пару ноготков такими яркими деталями, а остальные покрыть однотонным лаком. Однако в честь такого значимого праздника можно создать настоящую картину из стразов. Очень часто девушки выкладывают символы Нового года, например, шарики, часы, ёлочку или снеговика.

Тем, кто не любит камни на ногтях, стоит обратить внимание на маникюр с эффектом битого стекла. Такой дизайн создается с помощью фольги. Если голография в светлых тонах, то можно сделать дизайн на каждом пальчике, а вот яркие элементы лучше оставить в паре с нейтральными оттенками.

Яркий маникюр на Новый год

Тем, кто хочет ярких цветов и не приемлет светлый маникюр в праздники, лучше всего подойдет дизайн омбре. В этом случае можно выбрать совершенно любые оттенки, как яркие, так и более спокойные. Переходы между цветами также можно сделать на свой вкус. Например, очень популярным считается вариант, где черный цвет через серый переходит в белоснежный оттенок на кончиках ногтей.

Поклонницам классики стоит отказаться от красных и синих тонов, несмотря на то, что они являются очень популярными в новогодние праздники. Лучше всего отдать предпочтение насыщенному фиолетовому, а яркий красный заменить глубоким и спокойным бордовым цветом.

Черный цвет лучше использовать как дополнительный элемент в маникюре, а не основной оттенок. Всё-таки Бык любит светлые тона, а с символом года лучше не ругаться в новогоднюю ночь.

Источник: rsute.ru