17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Новогодний маникюр 2021: Яркие идеи и тенденции в нейл-индустрии на грядущий год

14:20 17.12.2020 Фото: rsute.ru
0

Самой модной комбинацией в этом Новом году станет сочетание черного и золотого.

% name% title
Аккуратные ноготки ‒ визитная карточка представительниц прекрасного пола

К середине декабря у многих девушек уже готово новогоднее платье, прическа и есть пара идей для макияжа, а вот о маникюре многие думают в последний момент. И даже если запись к мастеру была сделана ещё месяц назад, скорее всего, девушка приходит без вариантов дизайна. А ведь именно аккуратные ноготки ‒ визитная карточка представительниц прекрасного пола.

Основные тенденции в маникюре на 2021 год

Символ грядущего Нового года ‒ Белый Металлический Бык. Этот знак зодиака довольно привередливый и строптивый, ему нравятся далеко не все идеи нейл-арта. Так, Бык обожает, когда ноготки покрыты белым или серым цветом, нюдовыми оттенками. То есть всё, что может сочетаться с цветами благородных металлов. Поэтому лучшим вариантом новогоднего дизайна станут нейтральные оттенки, которые сочетаются с грамотным оригинальным дизайном.

Светлые тона очень хорошо сочетать с блестящими, мерцающими и металлизированными деталями. Так, отличным вариантом станет серебристая или золотая фольга, глиттер, голограммы. Благодаря современным возможностям нейл-арта эти маленькие детали помогут создать оригинальные узоры, рисунки.

Ещё один беспроигрышный вариант ‒ золотой маникюр. Это могут быть как незначительные яркие детали, так и полностью золотые ноготки. Особенно изысканно будет смотреться дизайн, где золото сочетается с белым или полупрозрачным покрытием.

Однако самой модной комбинацией в этом Новом году станет сочетание черного и золотого.

Эти тона создают яркие образы. В качестве основы можно взять однотонный лак, а можно все ногти выложить блестками или бульонками соответствующих тонов.

Идеи новогоднего маникюра со стразами

В новогоднюю ночь можно позволить себе блестеть. Поэтому девушки нередко выбирают праздничный маникюр, в котором акцент делается на стразы и блестки.

Лучше всего украсить пару ноготков такими яркими деталями, а остальные покрыть однотонным лаком. Однако в честь такого значимого праздника можно создать настоящую картину из стразов. Очень часто девушки выкладывают символы Нового года, например, шарики, часы, ёлочку или снеговика.

Тем, кто не любит камни на ногтях, стоит обратить внимание на маникюр с эффектом битого стекла. Такой дизайн создается с помощью фольги. Если голография в светлых тонах, то можно сделать дизайн на каждом пальчике, а вот яркие элементы лучше оставить в паре с нейтральными оттенками.

Яркий маникюр на Новый год

Тем, кто хочет ярких цветов и не приемлет светлый маникюр в праздники, лучше всего подойдет дизайн омбре. В этом случае можно выбрать совершенно любые оттенки, как яркие, так и более спокойные. Переходы между цветами также можно сделать на свой вкус. Например, очень популярным считается вариант, где черный цвет через серый переходит в белоснежный оттенок на кончиках ногтей.

Поклонницам классики стоит отказаться от красных и синих тонов, несмотря на то, что они являются очень популярными в новогодние праздники. Лучше всего отдать предпочтение насыщенному фиолетовому, а яркий красный заменить глубоким и спокойным бордовым цветом.

Черный цвет лучше использовать как дополнительный элемент в маникюре, а не основной оттенок. Всё-таки Бык любит светлые тона, а с символом года лучше не ругаться в новогоднюю ночь.

Источник: rsute.ru

2021 год гель-лак идеи лак маникюр нейл-индустрия новый год ногти
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже сделали маникюр к новому году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как выбрать хорошую гостиницу в Санкт-Петербурге, если необходимо переночевать всего лишь несколько ночей в городе?
15:14 17-12-2020
Как выбрать хорошую гостиницу в Санкт-Петербурге, если необходимо переночевать всего лишь несколько ночей в городе?
Бердск"Самое страшное - не успеть спасти людей": почему борьба с огнем - это не романтика, рассказал награжденный "За отличие в службе" пожарный Руслан Федоров из Бердска
15:13 17-12-2020
Короткое описание к сериалу «Волчонок», который сегодня смотрит абсолютно вся современная молодежь
15:12 17-12-2020
Короткое описание к сериалу «Волчонок», который сегодня смотрит абсолютно вся современная молодежь
Нотки Франции дома: почему следует выбрать стиль Прованс для кухонной комнаты и в чем заключаются его преимущества?
15:10 17-12-2020
Нотки Франции дома: почему следует выбрать стиль Прованс для кухонной комнаты и в чем заключаются его преимущества?
Топ-10 самых высоких зарплат в Новосибирской области: какая вакансия лидирует, узнайте
15:00 17-12-2020
Топ-10 самых высоких зарплат в Новосибирской области: какая вакансия лидирует, узнайте
БердскКак узнать о своих долгах: QR-коды госуслуг, телефоны и сервисы ФССП Бердска и Новосибирской области
14:47 17-12-2020
Как узнать о своих долгах: QR-коды госуслуг, телефоны и сервисы ФССП Бердска и Новосибирской области
Голландские розы начали выращивать под Новосибирском. На очереди – хризантемы и герберы
14:45 17-12-2020
Голландские розы начали выращивать под Новосибирском. На очереди – хризантемы и герберы
Умер от коронавируса мэр Харькова Геннадий Кернес
14:44 17-12-2020
Умер от коронавируса мэр Харькова Геннадий Кернес
БердскОбрадовались новому директору школы №10 Татьяне Чуркиной ее ученики-соседи в Бердске
14:39 17-12-2020
Обрадовались новому директору школы №10 Татьяне Чуркиной ее ученики-соседи в Бердске
Как продолжат попытки остановить строительство Nord Stream 2 США
14:30 17-12-2020
Как продолжат попытки остановить строительство Nord Stream 2 США