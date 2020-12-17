17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как подготовить энергетику дома к Новому году быка за 15 дней? 6 способов для очищения от негативных программ и застоя энергии

12:50 17.12.2020 Фото: pxhere.com
0

С помощью цветов каждый сможет привлечь в дом энергетику любви, счастья и материального благополучия.

% name% title
Встречать новый год принято в кругу семьи и близких друзей, и для этого заранее подготавливают дом к празднику

Встречать новый год принято в кругу семьи и близких друзей, и для этого заранее подготавливают дом к празднику. Для того чтобы ничто не омрачало веселье, важно уделить внимание и энергетике жилища, чтобы она стала позитивной и помогала привлечь удачу в наступающем году.

Каждый дом обладает своей неповторимой энергетикой, и если она положительная, то домочадцы процветают. Эксперты предлагают подготовить свое жилище к новогодним праздникам, чтобы привлечь внимание нового покровителя года, а также избавиться от застоя энергии и очистить дом от негативных программ, накопившихся за год.

1. Встреча Нового года — особое время, когда можно загадывать заветные желания, наслаждаться праздничной атмосферой и начинать жизнь с чистого листа. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют приступить к подготовке дома. Для этого первым делом освобождают жилище от всех вещей, которые захламляют пространство.

2. После того, как все ненужное покинуло пределы дома, приступают к уборке. Важно снять всю паутину и убрать пыль из каждого угла, чтобы нигде не было скопления негативной энергетики. В обязательном порядке промывают полы, двери и окна, чтобы встретить Новый год в чистом и уютном доме.

3. Энергетика дома зависит от многих факторов, и важной составляющей будет чистота вещей. Для этого стирают все покрывала и шторы, а также уделяют внимание обуви. Она должна быть чистой. Нельзя забывать и о постельном белье: лучше всего отдыхать после праздника на чистой постели. Можно приобрести новый комплект, который радует глаз и вызывает приятные эмоции.

4. Когда уборка завершена, важно проветрить все помещения, чтобы обновить энергетику пространства. Впустив свежий воздух, читают заговор: «Ветер свеж, невзгоды прогоняет, энергетику дома обновляет».

5. Поддержать в доме положительную энергетику помогут обереги и талисманы, сделать которые можно своими руками. Это могут быть обережные куклы, благодаря которым наши предки защищались от невзгод. Сшить такой оберег не составит труда, и он обязательно поможет всем членам семьи.

6. Итак, порядок наведен, и можно приступать к украшению дома. В 2021 году привлечь внимание Белого Быка сможет каждый, если узнает о том, какие расцветки принесут удачу. Украсив интерьер в любимых цветах покровителя года, удастся заручиться его поддержкой, а также наполнить дом позитивной энергетикой.

Энергетика дома будет положительной, если исключить скандалы и конфликты, следить за своим жилищем и обязательно охранять пространство с помощью защитных оберегов. Не будут лишними и живые талисманы — комнатные растения. С помощью цветов каждый сможет привлечь в дом энергетику любви, счастья и материального благополучия.

Уже украсили елочку?

Присылайте нам фото ваших новогодних красавиц  на электронную почту bkurer@mail.ru.

Мы обязательно опубликуем ваши нарядные и стильные елочки, которые оценят все без исключения!

Источник: dailyhoro.ru

веселье застой энергии новый год праздник энергетика дома
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже готовите дом к Новому году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря
13:38 17-12-2020
Следующий выход газеты
Можно ему присвоить в честь юбилея звание Заслуженного артиста России Сергею Пенкину, Владимир Путин?
13:36 17-12-2020
Можно ему присвоить в честь юбилея звание Заслуженного артиста России Сергею Пенкину, Владимир Путин?
БердскПрятала от коронавируса дочерей и мать в деревне фельдшер «красной зоны» Ксения Чуманова из ЦГБ Бердска
13:33 17-12-2020
Прятала от коронавируса дочерей и мать в деревне фельдшер «красной зоны» Ксения Чуманова из ЦГБ Бердска
Пришлось заплатить 1,4 млн долга, чтобы выехать за границу жителю Новосибирской области
13:30 17-12-2020
Пришлось заплатить 1,4 млн долга, чтобы выехать за границу жителю Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
13:27 17-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 1 643 рубля. Выплата будет ежемесячной с 1 января 2021 года 1
13:23 17-12-2020
Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 1 643 рубля. Выплата будет ежемесячной с 1 января 2021 года
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 18-20 декабря 2020 года
13:20 17-12-2020
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 18-20 декабря 2020 года
Опрос: Когда авторынок вернётся к жизни. Мнение дилеров
13:15 17-12-2020
Опрос: Когда авторынок вернётся к жизни. Мнение дилеров
Скончались 6 мужчин и 1 женщина за сутки на 17 декабря в Новосибирской области
13:02 17-12-2020
Скончались 6 мужчин и 1 женщина за сутки на 17 декабря в Новосибирской области
Грозит штраф до 15 000 рублей водителям с просроченными правами. Успейте их поменять
13:00 17-12-2020
Грозит штраф до 15 000 рублей водителям с просроченными правами. Успейте их поменять