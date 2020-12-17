Как привлечь любовь с 15 декабря по 7 января 2021 года по Знаку Зодиака. Венера будет в Знаке Стрельца, не упустите свой шанс!

Венера поможет вам выйти на новый уровень в отношениях или победить одиночество.

В конце года нужно избавиться от негативных эмоций и чувств

15 декабря Венера переходит в Знак Стрельца, где пробудет оставшиеся две недели этого года и еще больше недели января. Астрологи считают, что такой переход ознаменует собой начало благоприятного периода для любви.

В конце года нужно избавиться от негативных эмоций и чувств. Если мыслить позитивно, люди начнут тянуться к вам. Венера поможет вам выйти на новый уровень в отношениях или победить одиночество.

Овен

Овнам привлечь любовь поможет избавление от страхов. Одиноким людям этого Знака стоит больше времени посвящать поискам и чаще проявлять инициативу. Если ждать у моря погоды, ни о каких позитивных изменениях можно и не мечтать.

Телец

Людям данного Знака стоит пересмотреть свое отношение к любви. Возможно, в их мировоззрении есть дыры, которые приводят к появлению проблем и недопониманию в семье или в отношениях. Тельцам стоит быть внимательнее к чужим просьбам.

Близнецы

Близнецам 15 декабря и в последующие пару недель можно оставаться собой. Это и станет для них самым важным советом. Нужно общаться, быть открытыми, веселыми и позитивными настолько, насколько Близнецам это нравится.

Рак

Раки почувствуют прилив сил с 15 декабря. Венера поможет этим людям набраться терпения, которого порой так сильно не хватает в долгих отношениях. Всем, кто пока одинок, лучше сфокусироваться на работе. Счастье само найдетт их. Важно лишь не прозевать момент.

Лев

Львам Венера в Стрельце подарит много новых возможностей в любовной сфере. Планета наделит Львов мощным обаянием, которое поможет в привлечении внимания противоположного пола. Нужно больше времени посвящать амурной сфере в конце года.

Дева

У Дев есть реальный шанс изменить свою любовную жизнь в период с 15 декабря по 8 января. Для этого нужно просто следовать интуиции, но не бояться принимать важные решения, проявлять инициативу.

Весы

Весам стоит избавиться от страхов, комплексов, неуверенности. Велика вероятность встретить вторую половинку в интернете. Всем, кто уже в отношениях, понадобится чуть больше внимательности и доброты.

Скорпион

Скорпионам привлекать любовь поможет умение находить компромиссы. Если вдруг любимый человек захочет поспорить, лучше не отстаивать свое мнение слишком яростно. То же самое касается любого понравившегося человека для одиноких Скорпионов.

Стрелец

Стрельцам с 15 декабря стоит направить все свои силы на борьбу с ревностью. Всем, кто свободен от этого разрушительного чувства, можно быть уверенными в том, что конец 2020 года принесет им много счастья.

Козерог

В любовных делах Козероги получат мощный позитивный импульс от Венеры в Стрельце. Всё будет следовать одному закону: «Чем больше усилий, тем лучше результат». Это значит, что нельзя пускать проблемы на самотек.

Водолей

Водолеям стоит избегать общения с людьми, отличающимися консервативными взглядами на жизнь, стереотипным мышлением. Их советы будут деструктивными. С 15 декабря нужно будет думать за себя, прислушиваясь к голосу сердца.

Рыбы

Эксперты считают, что Венера поможет Рыбам в укреплении семейных уз, а также формировании новых отношений. Во втором случае людям данного Знака придется полагаться на свою скромность и решительность.

Проблемы в амурных делах может принести общение с токсичными и неприятными людьми. Пользуйтесь оберегами от злых людей, чтобы в вашем окружении оставались только те, кто реально заинтересован в вашем счастье и успехах на любовном поприще.

Источник: dailyhoro.ru