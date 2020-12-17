Реабилитация после COVID-19 в Бердске

Реабилитация после COVID-19
Даже после выздоровления у многих людей остаются остаточные симптомы болезни (слабость, кашель, плохая переносимость физических нагрузок и т.п.) Все это затрудняет возвращение к привычному темпу жизни.
Показания к прохождению программы:
Хронический бронхит и трахеобронхит.
Хронические заболевания ЛОР-органов.
Хроническая обструктивная болезнь легких.
Пневмокониоз и другие профессиональные заболевания бронхо-легочной системы
Перенесенная пневмония
На лечение принимаются пациенты после COVD-19 с выпиской из стационара (или амбулаторной карты) не ранее, чем через 2 недели после выписки с 2х кратным отрицательным ПЦР-тестом, стабильной гемодинамикой и не нуждающимся в респираторной поддержке.
Ознакомиться с полным списком предлагаемых процедур можно в данном посте или на нашем сайте: санаторийрассвет.рф
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ - 1700 рублей (без учета проживания и питания).
Более подробная информация по тел.:
8800 250 6919
8913 006 9008 (доступен ватсап)
Будьте здоровы и до новых встреч в «Рассвете»
Источник: Раздел Бердского санатория "Рассвет" на сайте Весь Бердск