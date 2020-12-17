Реабилитация после COVID-19 в Бердске

На лечение принимаются пациенты после COVD-19 с выпиской из стационара (или амбулаторной карты) не ранее, чем через 2 недели после выписки с 2х кратным отрицательным ПЦР-тестом.

Реабилитация после COVID-19

Реабилитация после COVID-19



Даже после выздоровления у многих людей остаются остаточные симптомы болезни (слабость, кашель, плохая переносимость физических нагрузок и т.п.) Все это затрудняет возвращение к привычному темпу жизни.





















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Бронхиальная астма и другие аллергические заболевания.Пневмокониоз и другие профессиональные заболевания бронхо-легочной системыПеренесенная пневмония





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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ - 1700 рублей (без учета проживания и питания).













Будьте здоровы и до новых встреч в «Рассвете»



Источник: Раздел Бердского санатория "Рассвет" на сайте Весь Бердск