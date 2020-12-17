Чем чаще платят за покупки жители России, рассказали эксперты

Бурный рост демонстрирует использование смартфона при платежах

Жители Новосибирской области предпочитают использовать смартфон при оплатах товаров и услуг чаще, чем пластиковые карты, такие данные продемонстрировала аналитика МТС. В 2020 году в среднем в месяц на 23 платежа смартфоном приходилось 19 платежей с «пластика». В 2019 году соотношение было, соответственно, 21 и 19.

Пандемия 2020 года стимулировала рост популярности бесконтактной оплаты в офлайн-магазинах и онлайн-платежей в интернете. В марте 2020 года во время вспышки коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал жителям страны избегать использования наличных и расплачиваться за товары и услуги бесконтактно. Росту популярности pay-сервисов также способствовало и появление такой функции оплаты на многих сайтах и в мобильных приложениях.

Доля pay-сервисов в общем денежном обороте операций по картам увеличилась в октябре-ноябре 2020 до 23% с 18% годом ранее, а доля транзакций – до 25% с 21%, соответственно. Россияне по-прежнему предпочитают чаще платить смартфоном: в среднем 25 платежей в месяц против 16 с «пластика», год назад – 23 и 16, соответственно.

Использование смартфона при платежах продолжает демонстрировать бурный рост

В октябре-ноябре 2020 года держатели карт МТС Банка, использующие мобильные сервисы бесконтактной оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 4,2 раза чаще, чем «пластиком»; годом ранее – в 3,7 раза чаще. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился на 54%, а количество операций – на 37%, в то время как прирост по «пластику» составил всего 6% и 2%, соответственно.

Распространение смартфонов с поддержкой NFC в России также напрямую влияет на рост популярности платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты. По данным розничной сети МТС доля продаж NFC-смартфонов в январе-ноябре 2020/2019 годов выросла до 61% с 51% от общего количества проданных смартфонов.

В октябре-ноябре 2020 года самым популярным сервисом среди клиентов МТС Банка по-прежнему был Apple Pay, однако его доля с каждым годом существенно уменьшается. Через Apple Pay было совершено 39% операций, Google Pay – 35%, Samsung Pay – 23% и всего 3% – остальные pay-сервисы. Для сравнения, в том же периоде прошлого года на Apple Pay приходилось 49%, Google Pay – 31% и Samsung Pay – 20% транзакций. Еще годом ранее на Apple Pay приходилось более половины всех платежей – 53%. Снижение доли Apple Pay объясняется падением интереса россиян к iPhone, продажи которых, по данным МТС, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составляют всего 10% и занимают четвертое место после смартфонов Samsung, Honor и Xiaomi.

Самые популярные платежи у россиян, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре-ноябре 2020 года 58% транзакций со смартфонов и 50% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 63% и 54%. На снижение доли повлияло значительное сокращение расходов в местах общественного питания.

Наиболее значительный рост популярности бесконтактных платежных сервисов показали такие категории как телекоммуникационные услуги – в 2,2 раза, товары для дома – в 2,1 раза и автосервис – в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

1 Далее под мобильными сервисами бесконтактной оплаты подразумеваются Apple Pay, Google Pay, Koshelek Pay, Mir Pay и Samsung Pay