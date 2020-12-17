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Отменят ли льготные тарифы по соцстрахованию с 2021 года?

19:00 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Остаётся действующей с 2001 года льгота по уплате страховых взносов для организаций и ИП, которые используют труд инвалидов. Они по-прежнему будут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.

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Действующие тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний сохранятся на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации 16 декабря.

«Сохраняются все льготы по уплате страховых взносов, предусматривается индексация пособий на уровень инфляции», — сообщил  первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Минтруд России, по его словам, проводит работу по приближению размеров тарифов к фактическим расходам работодателей.

Предлагается сохранить действующие в 2020 году 32 тарифа на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений).

Остаётся действующей с 2001 года льгота по уплате страховых взносов для организаций и ИП, которые используют труд инвалидов. Они по-прежнему будут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.

Принятие закона позволит сформировать доходную часть бюджета Фонда социального страхования, обеспечивающую выплаты по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве в 2021-2023 годах. В проекте бюджета ФСС на 2021 год, в частности на профилактику профессиональных заболеваний, заложено 18,5 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

Источник: Парламентская газета

закон льготы страхование Александр Варфоломеев
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