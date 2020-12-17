Пенсия: тебе уже за 45? А знаешь ли ты размер будущей пенсии, спрашивает ПФР россиян

С 2021 года ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии «пенсионного» счета и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направляться в Личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Сведения о стаже и заработке граждан Пенсионный фонд получает от работодателей

С 2021 года Пенсионный фонд России будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии «пенсионного» счета и накопленном стаже, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Сведения о стаже и заработке граждан Пенсионный фонд получает от работодателей, которые представляют данные сведения в ПФР для ведения индивидуального персонифицированного учета его будущих пенсионных прав. Напомним, что на всех зарегистрированных в ПФР граждан специалисты Пенсионного фонда открывают лицевой счет, на котором в течение всей жизни фиксируется поступающая в ПФР информация, от которой зависит размер будущей пенсии гражданина.

Для того, чтобы понять, насколько работодатель добросовестно исполняет в отношении Вас свои обязанности, и быть уверенным, что на лицевой счет внесены все необходимые сведения, имеющиеся в распоряжении ПФР, необходимо контролировать состояние своего «пенсионного» счета. Для этого достаточно ознакомиться с ним, что сделать достаточно просто. Любой человек может в удобное для себя время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР. Также ее можно получить в МФЦ либо клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием.

С 2021 года ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии «пенсионного» счета и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направляться в Личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения пенсионных прав. Так, например, гражданин может подать в ПФР заявление о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты дополнительных страховых взносов или принять решение об официальном трудоустройстве с «белой» зарплатой, если у него на данный момент иной вариант олаты труда. Напомним, что зарплата в конверте не может быть учтена при формировании пенсионных прав гражданина.

Источник: ПФР