Пролить выдачу льготных кредитов на зарплату до конца 2021 года просят бизнесмены у власти России. Особенно тяжко в регионах

В частности, предприниматели просят продлить до конца 2021 года мораторий на проведение выездных проверок бизнеса, возобновить выдачу кредитов под два процента на поддержку занятости и кредитов под ноль процентов на зарплату работникам, возобновить субсидии на дезинфекцию.

Предприниматели в регионах просят продлить действие мер господдержки малого и среднего бизнеса в условия второй волны распространения коронавируса в России. Об этом заявил сенатор Павел Тараканов в ходе пленарного заседания Совета Федерации 16 декабря.

Он сообщил, что в ходе встреч сенаторов с предпринимателями бизнес подтвердил эффективность мер по поддержке субъектов МСП. Одним из показателей этого стало то, что объём налоговых отчислений вырос за время действия мер господдержки на 11 процентов.

Однако серьёзную тревогу у предпринимателей вызывает рост безработных — их количество в среднем по стране выросло в восемь раз. «Всех волнует в условиях второй волны коронавируса в РФ принятие новых мер господдержки. В частности, предприниматели просят продлить до конца 2021 года мораторий на проведение выездных проверок бизнеса, возобновить выдачу кредитов под два процента на поддержку занятости и кредитов под ноль процентов на зарплату работникам, возобновить субсидии на дезинфекцию, повысить квоту на госзакупки у субъектов МСП с 15 до 25 процентов», — сообщил Павел Тараканов.

Отдельно предприниматели просят предпринять меры в контексте решения отказаться от единого налога на вменённый доход. В частности, как рассказал Павел Тараканов, представители МСБ просят увеличить предельную численность наёмных работников с возможностью применения патентной системы с 15 до 30 человек.

«Регионы и муниципалитеты очень ждут этих шагов», — заметил сенатор.

Источник: Парламентская газета