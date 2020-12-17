МРОТ снижать уже никто не будет. На 2021 год - 12 792 рублей. Как это отразится на пенсиях?

В Минтруда также признали, что действующая модель жёстко ограничивает увеличение МРОТ

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум (ПМ) будут рассчитывать, исходя из медианной зарплаты, а прожиточный минимум отвяжут от продовольственной корзины. По расчётам Минтруда, уже в следующем году МРОТ вырастет на 5,5 процента - до 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей), к 2023 году — до 14 176 рублей. В окончательном чтении депутаты приняли закон, который позволит увеличить доходы почти четырёх миллионов россиян, 16 декабря.

Минималку отвяжут от корзины

Сейчас в России прожиточные минимумы на душу населения составляются на основе потребительской корзины, где рассчитывается, сколько в среднем в год человек съедает яиц, картофеля, макарон и сколько пар носков он износил.

Эту систему не раз критиковали в Госдуме. По словам главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, стоимость такой корзины Росстат рассчитывал «хитрым способом», из-за чего она нередко искусственно занижалась, а минимальный размер оплаты труда соответствовал прожиточному минимуму. В Минтруда также признали, что эта модель жёстко ограничивает увеличение МРОТ и препятствует росту уровня жизни малообеспеченных граждан.

При новой методике, предложенной ведомством, МРОТ наконец отвяжут от корзины. Для расчёта МРОТ возьмут более справедливый показатель медианной заработной платы. Это величина, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а у другой половины — ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять почти 43 процента от указанной медианы, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5 процента. Такое увеличение затронет 3,9 миллиона человек, из которых 1,8 миллиона — бюджетники, 2,1 миллиона — работники внебюджетного сектора.

Прожиточный минимум на душу населения составит 44,2 процента медианного дохода, или 11 653 рубля. Это на 3,7 процента больше, чем действующая минималка. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. Эту норму гарантирует обновлённая Конституция.

С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан. «Прожиточный минимум будет расти автоматически при росте реальных доходов граждан, —ранее пояснил «Парламентской газете» Нилов.

Снижать МРОТ запретят

Ко второму чтению первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и его первый зам Андрей Исаев внесли в проект закона ряд поправок. Одна из них устанавливает, что при определении на следующий год МРОТ не сможет быть ниже, чем в текущем. При установлении прожиточного минимума и МРОТ будет учитываться мнение российской трёхсторонней комиссии (РТК), в которую входят профсоюзы, работодатели и Правительство.

Ещё одна поправка парламентариев даёт регионам право самостоятельно устанавливать величину прожиточного минимума для природно-климатических групп территорий внутри одного региона. Это важно для северных и дальневосточных регионов. Кроме того, предлагается устанавливать величину прожиточного минимума по стране 1 июля и 15 сентября в регионах. Такие сроки позволят гражданам понимать, какое будет увеличение социальных выплат в следующем году. Также поправки единороссов уточняют порядок расчёта размера оплаты труда и прожиточного минимума. Главная новация блока социальных поправок в том, что ни при каких обстоятельствах размер МРОТ не может быть уменьшен, отметил один из авторов изменений Андрей Турчак.

Как изменятся пенсии и соцвыплаты

От размера прожиточного минимума и МРОТ зависят различные социальные выплаты, например доплаты к пенсии (доходы пожилых россиян не могут быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера в регионе), пособия на детей от трёх до семи лет, ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет. Соответственно, если вырастет минимум, то и пособия для малообеспеченных граждан увеличатся. В законопроекте заложен следующий механизм расчёта прожиточных минимумов различных категорий населения: ПМ пенсионера составит 86 процентов от минимума, ПМ детей — 97 процентов, а прожиточный минимум трудоспособного населения - 109 процентов.

Также на МРОТ ориентируются при оплате больничных листов (с 1 апреля сумма пособия за полный календарный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда), расчёте декретных выплат (если за два года, предшествующих декрету, сотрудница не работала и дохода не имела).

По расчётам Минтруда, новая методика расчёта прожиточного минимума приведёт и к росту пенсий, так как создаётся инструмент, который повысит заинтересованность «обелять» заработную плату. Ведь её значение теперь напрямую влияет на значение прожиточного минимума.

Источник: Парламентская газета