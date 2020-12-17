Пенсионерам Москвы помог Собянин: повысил пенсии до 20 222 руб. с 1 января 2021 года

Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению», — сказал он на онлайн-заседании Мосгордумы.

С 1 января в столице официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны»

Московские власти решили с 2021 года повысить минимальный размер пенсии до 22,2 тысячи рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению», — сказал он на онлайн-заседании Мосгордумы.

Кроме того, по традиции в 2021 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пишет РИА «Новости».

Также с 1 января в столице официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны». К ним относятся 71: тысячи горожан, ежемесячно они будут получать дополнительно 1 643 рубля.

В ноябре в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения уже сообщали, что минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих в городе как минимум 10 лет, повысится в 2021 году с 19,5 тысячи рублей до 20 222 рублей.