Подросткам предлагают сохранить пенсию по потере кормильца при подработке в каникулы

В настоящее время, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Как заявил Ревенко в ходе социального онлайн-форума «Единой России», это очевидная несправедливость, и подобную норму закона нужно исключить.

Временная подработка не должна лишать подростка пенсии по потере кормильца

«Единая Россия» предлагает сохранять пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы, заявил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба партии.

В настоящее время, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Как заявил Ревенко в ходе социального онлайн-форума «Единой России», это очевидная несправедливость, и подобную норму закона нужно исключить.