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Подросткам предлагают сохранить пенсию по потере кормильца при подработке в каникулы

11:47 17.12.2020 Фото: pixabay
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В настоящее время, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Как заявил Ревенко в ходе социального онлайн-форума «Единой России», это очевидная несправедливость, и подобную норму закона нужно исключить.

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Временная подработка не должна лишать подростка пенсии по потере кормильца

«Единая Россия» предлагает сохранять пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы, заявил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба партии.

В настоящее время, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Как заявил Ревенко в ходе социального онлайн-форума «Единой России», это очевидная несправедливость, и подобную норму закона нужно исключить.

«Предлагаем законодательно исправить ситуацию и закрепить возможность несовершеннолетним получателям пенсии по потере кормильца официально подрабатывать с 14 лет во время каникул без потери пенсии», — сказал парламентарий.

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