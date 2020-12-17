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Пени на долг по ЖКУ могут начислить за весь 2020 год. Однако

18:30 17.12.2020 Фото: pxhere
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Дело в том, что в России с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. При этом в нормативно-правовых актах нет правил отмены моратория, и пока неясно, на какую задолженность начислят пени — образовавшуюся с 6 апреля или с начала 2021.

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С 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ

Россиянам с 1 января могут начислить пени и штрафы за неоплаченные счета по жилищно-коммунальным услугам за весь 2020 год. Об этом пишут «Известия».

Дело в том, что в России с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. При этом в нормативно-правовых актах нет правил отмены моратория, и пока неясно, на какую задолженность начислят пени — образовавшуюся с 6 апреля или с начала 2021.

По данным газеты, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, которые возникли после отмены ограничений, чтобы граждане не получили огромные счета.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — сказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В апреле председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для поддержки населения в условиях пандемии до января 2021 года был введён мораторий на начисление штрафов и пени за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что кабмин будет обсуждать возможность отмены моратория на начисление штрафов за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства по мере стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах, однако пока говорить об этом рано.

долг по ЖКУ коммунальные платежи мораторий пени
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