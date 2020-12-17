Можно ли получить деньги по старой сберкнижке. Разъяснение

По закону, получить компенсацию можно за вклады, открытые до 20 июня 1991 года и не закрытые до 31 декабря 1991 года. Российское правительство приняло решение компенсировать только те вклады, которые были оформлены на территории РСФСР в Сбербанке СССР или в трудовых сберкассах на территории РСФСР.

Получить деньги по старой сберкнижке могут только граждане России

У многих граждан старшего возраста сохраняются документы советского времени, в том числе сберегательные книжки. Прошло много лет, не каждый вкладчик побеспокоился о закрытии счета и получении денег в советское время. Интересно узнать, что можно сделать в случае обнаружения старой сберкнижки.

За какие старые вклады можно получить компенсацию

По закону, получить компенсацию можно за вклады, открытые до 20 июня 1991 года и не закрытые до 31 декабря 1991 года. Российское правительство приняло решение компенсировать только те вклады, которые были оформлены на территории РСФСР в Сбербанке СССР или в трудовых сберкассах на территории РСФСР. Вклады, открытые в союзных республиках, не компенсируются в России.

Получить деньги по старой сберкнижке могут только граждане России. Если вкладчик забрал деньги с книжки 1 января 1992 года, ему все равно положена компенсация в определенном размере.

Какой может быть компенсация по старой сберкнижке

Специальным Постановлении Правительства России подробно прописаны правила подсчета и получения компенсации. Ее размер зависит от возраста вкладчика и от даты закрытия счета (если он был закрыт).

Год закрытия вклада дает величину поправочного коэффициента от 0,6 до 1,0. Если вклад до сих пор не закрыт, принимается коэффициент, равный 1. На этот коэффициент надо умножить сумму денег на вкладе.

Возраст клиента влияет таким образом:

для людей, родившихся до 1945 года включительно, сумма денег умножается на 3;

для родившихся с 1946 по 1991 годы – сумма удваивается.

Для незакрытых до настоящего времени вкладов нужно применить коэффициент деноминации – то есть разделить сумму на 100, полученное и будет компенсацией в современных российских рублях.

Куда нужно обращаться со старой сберкнижкой

Для получения компенсации по старому вкладу нужно обратиться с заявлением в Сбербанк и предъявить личные документы. Получить деньги может и доверенное лицо с соответствующими полномочиями. Если владелец вклада умер, компенсацию могут получить законные наследники.

Источник: 1rre.ru