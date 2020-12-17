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Когда отдыхаем в декабре 2020? Все выходные дни. А 31 декабря будет выходным?

17:20 17.12.2020 Фото: pxhere
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В данном месяце отсутствуют государственные праздники, на которые бы выделялись выходные. Несмотря на это, важные даты все же присутствуют.

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Последний месяц года имеет 23 рабочих дня

Многие россияне с нетерпением ждут выходные дни в декабре 2020 года, чтобы хорошенько отдохнуть. Некоторые заранее специально на этот месяц берут отпуск или отгулы, чтобы провести время с родными и близкими людьми, отправиться на отдых и отметить новогодние праздники.

Какие дни в декабре 2020 года будут выходными

Декабрь всегда радует предвкушением новогодних праздников, но нужно приложить все свои силы, чтобы успешно окончить год, доделать все проекты, сдать экзамены. В данном месяце отсутствуют государственные праздники, на которые бы выделялись выходные. Несмотря на это, важные даты все же присутствуют.

В начале зимы россияне отметили День борьбы со СПИДом и День Героев Отечества. Также, 12 числа отметили День Конституции России, но дополнительных выходных никто не выделял. 25 декабря отмечается Рождество, но это праздник западных христиан.

Хватает в этом месяце и профессиональных праздников. В начале месяца юристы отмечали свой день, после чего поздравляли служащих ракетных войск. 20 числа гулять будут сотрудники государственной безопасности, а 23 декабря – сотрудники дальней авиации.

Всего в декабре 2020 года восемь выходных дней. Несмотря на то, что многим бы хотелось, чтобы и 31 число было выходным днем, это рабочий день. Хотя некоторые работодатели по своему усмотрению могут освободить сотрудников от работы, ведь нужно подготовиться к празднованию Нового года.

Выгодно ли в декабре 2020 года брать выходной

Люди, которые любят активный отдых, к примеру, катание на лыжах, коньки и снежки, с удовольствием берут отпуск именно на декабрь. Даже не большие поклонники таких развлечений могут отдохнуть, ведь можно позагорать на заграничных курортах.

Стоит отметить, что сейчас, во время пандемии, для россиян доступны не все страны для посещения, поэтому лучше заранее уточнить, можно ли отправляться на отдых в Таиланд, Индию или Мексику, и что для этого нужно.

Последний месяц года имеет 23 рабочих дня, что означает, что отпуск будет выгодным. Отпускные насчитывают на основании средней оплаты труда сотрудника в последний год, что вычисляется по специальной формуле.

После отдыха человек получает остальную часть денег, но не половину оклада, как многие считают, а умноженную на отработанные дни среднюю оплату одного рабочего дня. Стоит отметить, что в отпускные на считаются государственные выходные дни, хотя в декабре такие отсутствуют.

Какие регионы будут отдыхать 31 декабря

Российские регионы пока не спешат правом сделать 31 декабря официальным выходным днем, большинство согласны лишь в обмен на дополнительную рабочую субботу, то есть, на 26 декабря. Сейчас начать новогодние каникулы раньше согласились немногие:

  • Белгород;
  • Орловск;
  • Курск;
  • Рязань;
  • Татарстан;
  • Камчатка;
  • Томск;
  • Ставрополь;
  • Крым;
  • Волгоград;
  • Мурманск.

В Ленинградской и Псковской области – это будет обычный рабочий день, только сокращен на один час, ведь он предпраздничный. Тут правительство аргументируют такое решение тем, что в текущем году и так было слишком много нерабочих дней.

Несколько регионов пока рассматривают вероятность введения выходного дня перед новогодними праздниками. Стоит отметить, что сейчас это решение должно приниматься в каждом регионе отдельно, так, как в конце ноября Государственная дума отклонила проект закона о ежегодном переносе на 31 декабря.

В Архангельске губернатор предложил обитателям региона самостоятельно решить вопрос с выходным днем, после чего вынес данную тему на голосование в социальных сетях. Не принято решение пока ни в одном из Уральских округов.

Предложение Министерства труда об установлении 31 декабря выходным днем поддерживает почти каждый второй россиянин. Только 15% респондентов против такой идеи, отмечая, что в стране и так слишком много праздников, а многие люди просто не умеют отдыхать, злоупотребляя алкоголем в новогодние праздники.

Источник: 1rre.ru

2020 2021 31 декабря выходной день выходные в декабре новый год
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