Игроки не смогли вернуть деньги за Cyberpunk 2077 на PlayStation и Xbox

Как сообщает Screen Rant, обе корпорации встречают хлынувший поток заявок на рефанд уверенным и хладнокровным отказом.

Драма вокруг релиза Cyberpunk 2077 продолжает развиваться.

Версии для базовых консолей прошлого поколения - PS4 и Xbox One - вышли настолько забагованными и кривыми, что боссы CD Projekt RED принесли публичные извинения и пообещали вернуть деньги расстроенным геймерам.

Вот только с Sony и Microsoft, судя по всему, об этом никто не договаривался.

Как сообщает Screen Rant, обе корпорации встречают хлынувший поток заявок на рефанд уверенным и хладнокровным отказом.

Поэтому тех пользователей, которые первыми все же успели получить свои кровные обратно, вполне можно назвать счастливчиками.

Дальше ситуация может развиваться по-разному, не исключая взаимные судебные иски, публичные обмены колкостями и т.д. Пострадавшей стороной в сложившихся обстоятельствах все равно останутся игроки.

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Источник:РГ