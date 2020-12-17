Мощные магнитные бури с 16 по 22 декабря 2020 года ожидают метеозависимых людей. Кромешная тьма спускается на землю

Ученые NASA и датского научного центра Saxo предупредили о солнечном урагане, из-за которого на нашей планете с 16 по 22 декабря 2020 года будет полная темнота. Все эти 6 дней люди не смогут воспользоваться электричеством, радиосвязью, Интернетом и медицинской помощью.

В результате мощного взрыва возникнет невиданная магнитная буря, крайне опасная для нашей планеты

Ученые NASA и датского научного центра Saxo предупредили о солнечном урагане, из-за которого на нашей планете с 16 по 22 декабря 2020 года будет полная темнота. Все эти 6 дней люди не смогут воспользоваться электричеством, радиосвязью, Интернетом и медицинской помощью.

Причиной возникновения мощного солнечного урагана ученые называют крупные вспышки, под магнитным воздействием которых могут произойти катастрофические последствия. Но правда ли это? Действительно ли планета погрузится на несколько дней в полную темноту?

Что произойдет на планете с 16 по 22 декабря 2020 года

Кромешная тьма накроет планету с 16 по 22 декабря 2020 года из-за сильных магнитных бурь, вызванных мощными солнечными вспышками. Все 6 дней люди будут наблюдать различные огни и сияния на небе. Возможно ли такое развитие событий?

В различных источниках пишут: с 16 по 22 декабря 2020 года магнитной бурей, самой сильной за последние 300 лет, будет на 90% поглощен солнечный свет. Из группы пятен на Солнце AR2192, крупнейшей области, в 11 раз большей, чем Земля, произойдет выброс солнечной плазмы.

Ученые обеспокоены: говорят, что пятна увеличиваются, и в этом месяце их размер достигнет пика.

На этом изображении четко видна перегородка, разделяющая два пятна. Как только они соединятся, будут пересоединены магнитные потоки, произойдет выброс плазмы. В результате мощного взрыва возникнет невиданная магнитная буря, крайне опасная для нашей планеты. Эта энергия способна оказывать влияние на магнитосферы планет, не говоря уже о воздействии на электронику искусственных спутников, электроэнергию и радиосвязь.

Конспирологи пугают: надо запасаться свечами, поскольку 6 дней не будет электроэнергии. Люди не смогут пользоваться Интернетом и мобильной связью.

Правда или нет, что в декабре 2020 года солнечная буря станет причиной кромешной темноты на Земле

Ученые считают, что мощная солнечная буря рано или поздно произойдет. Они не исключают, что из-за нее выйдет из строя электроника, у людей ухудшится самочувствие, повысится смертность. Однако никто не может назвать точные даты.

По мнению ученых из России, солнечный ураган может произойти в ближайшие 3 – 6 лет. Это будет взрыв, спровоцированный AR2192. Физики российского планетария им. Г.П. Гробового (Карачаево-Черкесия) заявили: когда из AR2192 произойдет выброс солнечной плазы, планета погрузится в темноту на неделю, поскольку снизится температура Солнца и возникнет пылевая буря. Но, вряд ли это случится с 16 по 22 декабря 2020 года.

Источник: pronedra