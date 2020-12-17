На 9-летнего школьника напал пес в Бердске. Спас мальчика прохожий

От животного ребенка спас мужчина, проезжавший мимо на маршрутке.
В Бердске на 9-летнего школьника напала собака. Она вцепилась ему в ноги, но ребенок не пострадал: на помощь ему бросился мужчина, который увидел все из окна маршрутки. Это произошло днем 15 декабря, рассказала КП-Новосибирск мать мальчика Елена.
— Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака живет рядом и не первый раз пытается напасть на людей — я и сама боюсь ходить там. А вчера она схватила сына за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны. Сын рассказал, что в тот момент мимо проезжала маршрутка. Из нее вышел мужчина и отогнал собаку, — рассказала женщина КП-Новосибирск. — Ребенок испугался,
Теперь сибирячка разыскивает спасителя своего ребенка — об этом она написала пост в соцсетях. Но никто до сих пор не откликнулся.
Источник: www.nsk.kp.ru