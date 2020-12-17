На 9-летнего школьника напал пес в Бердске. Спас мальчика прохожий

Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака живет рядом и не первый раз пытается напасть на людей — я и сама боюсь ходить там. А вчера она схватила сына за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны., говорит мама ребенка.

Это случилось, когда мальчик шел домой из музыкальной школы.

От животного ребенка спас мужчина, проезжавший мимо на маршрутке.

В Бердске на 9-летнего школьника напала собака. Она вцепилась ему в ноги, но ребенок не пострадал: на помощь ему бросился мужчина, который увидел все из окна маршрутки. Это произошло днем 15 декабря, рассказала КП-Новосибирск мать мальчика Елена.

— Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака живет рядом и не первый раз пытается напасть на людей — я и сама боюсь ходить там. А вчера она схватила сына за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны. Сын рассказал, что в тот момент мимо проезжала маршрутка. Из нее вышел мужчина и отогнал собаку, — рассказала женщина КП-Новосибирск. — Ребенок испугался,

Теперь сибирячка разыскивает спасителя своего ребенка — об этом она написала пост в соцсетях. Но никто до сих пор не откликнулся.

Источник: www.nsk.kp.ru