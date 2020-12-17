17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

На 9-летнего школьника напал пес в Бердске. Спас мальчика прохожий

11:34 17.12.2020 Фото: https://pixabay.com/ru/
0

Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака живет рядом и не первый раз пытается напасть на людей — я и сама боюсь ходить там. А вчера она схватила сына за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны., говорит мама ребенка.

% name% title
Это случилось, когда мальчик шел домой из музыкальной школы.

От животного ребенка спас мужчина, проезжавший мимо на маршрутке.

В Бердске на 9-летнего школьника напала собака. Она вцепилась ему в ноги, но ребенок не пострадал: на помощь ему бросился мужчина, который увидел все из окна маршрутки. Это произошло днем 15 декабря, рассказала КП-Новосибирск мать мальчика Елена.

— Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака живет рядом и не первый раз пытается напасть на людей — я и сама боюсь ходить там. А вчера она схватила сына за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны. Сын рассказал, что в тот момент мимо проезжала маршрутка. Из нее вышел мужчина и отогнал собаку, — рассказала женщина КП-Новосибирск. — Ребенок испугался,

Теперь сибирячка разыскивает спасителя своего ребенка — об этом она написала пост в соцсетях. Но никто до сих пор не откликнулся.

Источник: www.nsk.kp.ru

мужчина спас напала собака школьник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам приходилось сталкиваться с агрессивными собаками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
12:01 17-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Предложил способ «навести порядок» с ценами на продукты Жириновский
12:00 17-12-2020
Предложил способ «навести порядок» с ценами на продукты Жириновский
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 29
11:59 17-12-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Бердск"Господин президент, остановите строительство свалки": Отправил видеообращение Путину против полигона ТКО у Бердска кандидат в мэры Алексей Шабин
11:54 17-12-2020
БердскПотерялись двое рыбаков из Бердска на Обском море
11:51 17-12-2020
Потерялись двое рыбаков из Бердска на Обском море
Цитокиновый шторм при ковид
11:50 17-12-2020
Цитокиновый шторм при ковид
МРОТ снижать уже никто не будет. На 2021 год - 12 792 рублей. Как это отразится на пенсиях?
11:50 17-12-2020
МРОТ снижать уже никто не будет. На 2021 год - 12 792 рублей. Как это отразится на пенсиях?
Подросткам предлагают сохранить пенсию по потере кормильца при подработке в каникулы
11:47 17-12-2020
Подросткам предлагают сохранить пенсию по потере кормильца при подработке в каникулы
Пролить выдачу льготных кредитов на зарплату до конца 2021 года просят бизнесмены у власти России. Особенно тяжко в регионах
11:46 17-12-2020
Пролить выдачу льготных кредитов на зарплату до конца 2021 года просят бизнесмены у власти России. Особенно тяжко в регионах
Цены снижены: сколько будут стоить масло и сахар в России, стало известно
11:45 17-12-2020
Цены снижены: сколько будут стоить масло и сахар в России, стало известно