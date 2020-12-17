В Театре Романа Виктюка - новый худрук Денис Азаров 

"Художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Николаевич Азаров, молодой, энергичный, перспективный режиссер с хорошим послужным списком, с интересными идеями и мыслями о том, как продуктивно и последовательно развивать наш театр... Денис Азаров – это тот человек, который сможет обеспечить театру перспективу, который будет работать на его благо, сохранит все его сильные стороны и при этом привнесет сюда дополнительную энергию, потенциал, новые идеи", — сказал Райков, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.